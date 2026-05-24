台灣人不懂穿搭？他飆汗高喊「36度怎麼搭」萬人秒點頭+1

受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，如盛夏般的「燒番薯」情況預計到下週四（28日）。（記者方賓照攝）

受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，如盛夏般的「燒番薯」情況預計到下週四（28日），如何穿衣外出成為網路熱門話題。有網友感嘆，常聽到人吐槽台灣人日常穿著不太講究，是因為「不懂打扮」，卻往往忽略台灣高溫且濕熱的環境，該文一出，迅速引起萬人共鳴，同時引爆穿衣與體味管理的大論戰。

昨（23）日一名網友在Threads表示，他發現台灣人並非不認真穿搭，「36度要怎麼穿搭？」，短短一句話，吸引逾120萬人次瀏覽、6萬人按讚。許多網友哀號，「36度出門只能糙灰搭」、「抓完頭髮沒多久就塌了」、「短袖牛仔褲已經極限了，再多一件會融化」、「在台灣跟路人說『欸你超會搭欸』，感覺他會燒起來」。

請繼續往下閱讀...

還有不少人點出，台灣夏季不像國外偏乾熱，而是滿滿濕氣，這是阻礙台灣人有好看穿搭的原因之一，「沒有要穿搭，全身涼感就對了」、「台灣夏天會懲罰每個愛打扮的人」、「一出門頭髮跟身體直接變游泳池」、「國外乾熱流汗一下就乾，台灣是直接像蒸籠」、「36度C+80%濕度，真的是我出門有穿衣服就謝天謝地了」、「以前穿排汗衫出門還會被說看起來很醜？但好看的衣服一秒變成一攤濕抹布」。

另有人指出，比盲目跟隨歐美日韓的夏季穿搭風格，台灣人更該好好參考熱帶或亞熱帶國家的穿搭，最重要的是不要讓自己「太臭」，「不要有可怕的味道就好」、「泰國人夏天來台灣也會放棄穿搭好嗎」、「在日本不小心流汗後身上也不會留下汗味，反觀台灣千萬別留下一滴，因為只要流汗就完全乾不了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法