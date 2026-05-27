桃園「有頭鹿」！失業者職訓、照服員專班訓練招生中

桃市府就業職訓服務處持續辦理多元職業訓練課程，失業者職業訓練、照顧服務員專班訓練招生中。（就業職訓服務處提供）

為協助待業及失業民眾習得一技之長、翻轉職涯，並積極對應高齡化社會的長照人力需求，桃園市政府就業職訓服務處今年度持續辦理多元職業訓練課程，目前各班次熱烈招生中，有意重返職場、轉換跑道，或投身照顧服務產業的民眾皆可報名。

就業職訓服務處表示，今年度第1梯次「失業者職業訓練」預計開設21班，提供630個參訓名額，並自4月起至8月陸續開課，課程緊扣產業趨勢，涵蓋AI商務應用與社群媒體經營、沙龍美甲美睫、烘焙與輕食點心技能、AI office應用、產品繪圖設計及機車修護實務等多元領域，協助學員精準掌握市場脈動，深化實務操作能力。

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另針對長照需求，今年度「照顧服務員專班訓練」共規劃辦理23班次，提供760個訓練機會，並與18家專業訓練單位合作，服務據點遍及桃園、中壢、八德、龜山、大溪、平鎮及龍潭等區，為增加參訓彈性，除實體課程外，也配合衛生福利部長期照顧專業人員數位學習平台，凡完成線上核心課程並取得證書者，即可接續參加實體術科訓練。

就業職訓服務處表示，各項訓練課程詳細資訊，可至桃園市政府就業職訓服務處官網（https://oes.tycg.gov.tw）或台灣就業通（https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/）查詢。

桃市府就業職訓服務處持續辦理多元職業訓練課程，失業者職業訓練、照顧服務員專班訓練招生中。（就業職訓服務處提供）

桃市府就業職訓服務處持續辦理多元職業訓練課程，失業者職業訓練、照顧服務員專班訓練招生中。（就業職訓服務處提供）

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