為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣新湖國小青少年發明展摘金 7月進軍世界賽

    2026/05/27 14:28 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣新湖國小今年7月將代表台灣進軍世界青少年發明展的世界賽。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新湖國小今年7月將代表台灣進軍世界青少年發明展的世界賽。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新湖國小、十興國小、東興國中以及私立康乃薾中小學4校、7隊，參加「2026 IEYI 世界青少年發明展臺灣選拔賽」，憑藉著紮實的科技素養與跨領域解決問題能力，捧回1面金牌、2面銀牌以及4項佳作，其中榮獲金牌的新湖國小不僅7月將代表台灣晉級世界賽，這次也同時捧回1面銀牌和2項佳作，成績斐然。

    縣府教育局長蔡淑貞說，榮獲全國金牌的新湖國小團隊，研發主題投入社會照護領域，以《多功能穿衣物輔助器》為題發揮創意，兼具高度實用性與生活美學。發想出於為了讓長輩和孕婦等「不便彎腰族」可以順利地穿褲子和襪子。

    十興國小則以便利生活為出發點設計《待辦事項記錄器》，而新湖國小團隊則再以《花開富貴！花瓣智能水壺》又捧回一面銀牌。

    此外，新竹縣在佳作獎也有斬獲。其中新湖國小又分以《自動脫襪器》、《多功能水壺》在便利生活與休閒教育上提出妙解；私立康乃薾國民中小學用《藥丸扭蛋機》展現新的社會照護思維；東興國中用《夜貓子該睡了~睡前刷牙提醒器》，把健康好習慣融入趣味生活發明中。

    新竹縣新湖國小等4所中小學、7支隊伍，這次在世界青少年發明展全國賽中，捧回1金、2銀、4佳作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新湖國小等4所中小學、7支隊伍，這次在世界青少年發明展全國賽中，捧回1金、2銀、4佳作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新湖國小等4所中小學、7支隊伍，這次在世界青少年發明展全國賽中，捧回1金、2銀、4佳作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新湖國小等4所中小學、7支隊伍，這次在世界青少年發明展全國賽中，捧回1金、2銀、4佳作。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播