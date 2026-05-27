賴清德拋少子女化18項措施 婦團：長期應推動系統工時改革

總統賴清德27日召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。婦團則建議，長期應縮短工時，讓勞工有餘裕育兒。（記者田裕華攝）

總統賴清德今（27日）召開國安高層會議，並公布少子女化18項因應措施，包含0到18歲成長津貼、人工生殖、生育保險等補助；婦女新知基金會表示，友善職場、鼓勵男性育兒等政策予以肯定，但也注意到陪產假不足，時間貧窮、單親育兒等問題，更呼籲長期政府應推動系統性減少工時改革，從根本改善勞工處境，讓性別平等育兒實現。

婦女新知聲明指出，過去普遍認為有育兒需求的人不一定要發展職涯，國家與雇主不需要支持；傳統性別觀念也認為育兒是女人的事、就業賺錢是男人的事，導致職場優先提拔男性，長期壓縮女性發展，剝奪男性顧家機會。

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聲明表示，近年各產業有缺工潮，一些企業主動推出友善育兒職場的措施、鼓勵男性育兒，讓年輕勞工不分性別可以安心。政府也直接推出具體政策，支持有照顧需求的勞工留在職場，如育嬰留職停薪申請年限從小孩3歲提高到6歲、打開育嬰留職停薪給付上限、新增彈性育兒假、鼓勵雇主落實減工時不減薪等改革，皆有助生養育兒平等分工。

但婦女新知發現，現行仍有值得檢討之處，如產婦的強制產假增28天，但配偶非強制的假卻只增7天，而配偶是「陪產檢假」與「陪產假」合計，等於配偶用光陪產假，產婦仍要一邊休息、一邊照顧新生兒，希望未來彈性育兒假天數進一步增加，支持時間貧窮的單親或早療家庭安心；同時希望政府全額補助育嬰留停的社會保險費用，減輕家長經濟負擔、確保年資不中斷。

婦女新知更指出，育兒困境追根究柢是台灣超長工時的結構性問題，若整體工時居高不下，勞工實際用於照顧與休息的時間十分有限；因此持續呼籲政府，短期內應修法增加最低法定特休天數；長期則應積極協調跨部會的討論、研商，並推動系統性的減少整體工時制度改革，從根本上改善台灣勞工的時間處境，讓性別平等的育兒分工真正得以實現。

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