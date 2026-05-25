開電動車不再有里程焦慮 竹縣五峰清泉、內灣與北埔老街16處充電站啟用

新竹縣公有停車場充電站都要求配置防火毯及滅火器，且充電樁具有短路、漏電、過載等保護措施，並設有緊急斷電開關。（記者廖雪茹攝）

開電動車到五峰山區露營、登山不再有里程焦慮！新竹縣電動汽車數量成長至近7千輛，縣府為了建構友善的電動汽車使用環境，2024年爭取中央補助公有停車場建置充電樁，但受到台電用電申請時程等影響，歷時1年9個月，終於在今天啟用首批16處充電站、共83槍，包含五峰清泉風景區、內灣老街和北埔老街停車場等，讓電動車主出遊更安心。

交通處長姜禮仙說明充電站建置時程冗長的原因。交通部與公路局鼓勵各縣市政府建置充電樁，同時法規要求公有停車場應有2%以上的充電樁比例；案件皆須由台電排程審核、設計、施工、送電，但請電所需資料眾多及索資耗時，加上各停車場管理單位不一，各縣市建置時間集中，致廠商因承攬多案人力稍有不足。

請繼續往下閱讀...

且在建置充電樁時，偶有鄰近住戶對於充電樁有安全疑慮，要求遷移或撤除等情形，導致部分停車場辦理遷移、會勘數次，常需溝通、協調。種種因素拉長了建置時程。

交通處指出，這次充電站由華城電能科技公司建置與營運，16處充電站分佈在10個鄉鎮市，包含竹北高鐵特區多處、竹東二重公5、芎林停4和停2、新埔廣停3、湖口王爺壟停4、新豐廣停4、關西第一停車場、北埔老街、橫山內灣老街及五峰清泉等，都配置防火毯及滅火器，且充電樁具有短路、漏電、過載等保護措施，並設有緊急斷電開關。

充電收費參考各地行情，慢充（11KW）每度8元、快充（180KW）每度14元，可透過「EVALUE」APP綁定信用卡、簽帳金融卡或APPLE PAY等完成付款。

交通處提醒，依《停車場法》等規定，未使用充電設施充電者，不得停放於電動汽車充電專用停車位，且快充充電時間限制30分鐘，違者可處600元以上、1200元以下罰鍰，民眾如發現有違規佔用情形，可向該處檢舉。

新竹縣公有停車場充電站都要求配置防火毯及滅火器，且充電樁具有短路、漏電、過載等保護措施，並設有緊急斷電開關。（記者廖雪茹攝）

新竹縣今天啟用首批16處充電站、共83槍，圖為內灣公有停車場。（新竹縣政府提供）

新竹縣今天啟用首批16處充電站、共83槍，包含五峰清泉風景區、內灣老街和北埔老街（如圖）公有停車場等，讓電動車主出遊更安心。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法