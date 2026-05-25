低空經濟崛起 中大研究：台灣技術優勢助攻「飛行汽車」關鍵零組件布局

中央大學企管系助理教授鄒承廷以歐洲的飛行汽車為例，強調飛行汽車能否走向實際應用，關鍵在於汽車與航空兩大產業能否形成有效銜接。（中央大學提供）

曾經只存在於科幻電影中的「飛行汽車」，近年隨著電動化、AI與低空飛行技術發展，逐漸成為全球科技與交通產業關注的新方向。國立中央大學企業管理學系助理教授鄒承廷近期發表研究，分析飛行汽車產業形成背後的關鍵因素，指出這不只是單一技術突破，而是汽車與航空兩大產業跨域整合的新挑戰。研究成果刊登於國際期刊「Technological Forecasting and Social Change」。

鄒承廷表示，台灣雖然沒有大型整車與航太產業規模，但在半導體、感測器、資通訊、電控與精密製造領域具有國際優勢，未來有機會切入飛行汽車所需關鍵零組件與智慧系統供應鏈。

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他指出，未來飛行汽車能否真正普及，除了技術成熟度，也取決於法規、空域管理與社會接受度。對台灣而言，若能結合科技產業優勢與智慧城市發展，仍有機會在全球新興低空產業鏈中占有一席之地。

鄒承廷表示，飛行汽車最大的困難，在於同時必須滿足汽車產業與航空產業兩套截然不同的標準與邏輯。他指出，汽車產業強調快速量產、降低成本與市場規模化，但航空產業則將飛行安全、適航認證與空域管理放在首位，因此飛行汽車並不是單純把車子「加上翅膀」，而是一項涉及交通、法規、安全與智慧系統整合的跨域科技。

研究提出「雙重產業體制」觀點，認為飛行汽車的發展，是汽車與航空產業彼此協調、重新組合後所形成的新興產業模式，而不是由單一技術直接取代舊產業。

鄒承廷本身具有工程背景，曾赴歐美接受跨領域教育，也曾在波音與汽車產業實習與工作。他表示，飛行汽車未來除了交通工具角色，更牽涉低空物流、緊急救援、智慧城市與未來都市治理模式。

研究也觀察到，近年各國開始布局所謂「低空經濟」，包括低空交通、無人載具與智慧飛行服務等應用。由於飛行汽車涉及大量感測器、電控系統、AI判讀與通訊技術，因此也帶動相關科技產業發展。

飛行汽車產業發展並非單一技術突破，而是汽車與航空兩大產業體制在互補、錯位與選擇性對齊中共同形塑的結果。（鄒承廷提供）

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