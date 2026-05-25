竹市關新路東側人行道改善開工 打造友善步行環境

竹市關新路東側人行道改善工程今天開工。（記者蔡彰盛攝）

為提升關埔生活圈步行安全與通行品質，新竹市政府今舉辦「關新路（光復路一段至關新二街）東側人行道改善工程」開工典禮，市長高虹安表示，此次工程將全面改善既有人行道鋪面破損、樹根隆起及無障礙動線不足等問題，打造更安全、舒適且友善的人本通行環境。全案總經費約600萬元，工期40個工作天，預計7月20日完工。

高虹安表示，關新路周邊住宅密集、商圈成熟，平日通行人流頻繁，也是許多家庭、學童及通勤族的重要生活動線。近年因行道樹樹根持續生長，造成部分人行道鋪面隆起、地磚破損與高低不平，不僅影響行走舒適度，也增加長者、孩童及行動不便者跌倒風險。市府接獲地方民眾多次反映後，立即現勘，整體方案將改善人行道共225公尺、面積達1100平方公尺，包含停車空間、行穿線及無障礙動線，也將一併重新規劃安排，期望在暑假結束前可以完工，逐步建構更完善的人本交通環境。

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養護工程處長李吳喜指出，此次工程將採用乾式紙模壓花鋼筋混凝土鋪面，取代既有容易鬆動破損的地磚，提升鋪面耐用性與整體平整度，也較不易產生高低差與鬆脫情形。同時，工程也將設置連續型綠帶樹穴，提供行道樹更完善的生長空間，降低未來樹根竄生破壞鋪面的風險。

養護工程處表示，在人行安全部分，將同步改善路口通行動線，依現況調整路緣斜坡型式，全面符合無障礙規範，並透過停等區擴大及行穿線重新對接，縮短行人穿越距離，提升過馬路安全。此外，也將重新檢視汽、機車臨停空間配置，整併路邊停車格，改善違停占用人行空間問題，提升整體交通秩序。

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