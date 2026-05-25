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    首頁 > 生活

    二技技優入學分發結果出爐 錄取率77.2％

    2026/05/25 14:17 記者林曉雲／台北報導
    115學年度二技技優入學招生今（25）日公告統一分發結果。（記者林曉雲翻攝）

    115學年度二技技優入學招生今（25）日公告統一分發結果。（記者林曉雲翻攝）

    115學年度二技技優入學招生今（25）日公告統一分發結果，技專校院招生委員會聯合會指出，今年共有171名技優保送錄取生與甄審正、備取生完成網路登記志願序，最後錄取132人，錄取率77.2%。

    聯合會主任委員任貽均提醒，今年獲分發錄取的學生，必須依各錄取學校規定時間與地點完成報到，若逾期未辦理，學校可直接取消錄取資格。此外，若錄取學生已完成報到，但後續有其他生涯規劃，須在6月2日下午5點前，以書面方式向錄取學校聲明放棄資格，否則將不得再參加同學年度其他科技大學、技術學院二年制或相關學系招生。

    技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶表示，今年二技技優保送入學共有2校、2個系組與學程招生，提供4個名額；二技技優甄審入學則有25校、83個系組與學程參與招生，總招生名額486人。

    統計顯示，今年完成就讀志願序登記者共171人，較114學年度185人減少14人；最終統一分發錄取132人，也比去年146人減少14人。段裘慶指出，技優入學主要提供在技藝競賽、技術證照或專業技能表現優異的學生升學機會，希望讓技職教育中的專業能力與實作成果，能成為升學的重要依據。

    近年技職體系持續強調「實作能力導向」，技優入學制度也成為技職學生的重要升學管道之一。相較傳統考試，技優入學更重視學生在技能競賽、專題實作與專業證照上的表現，希望鼓勵學生透過技術專長發展多元升學路徑。

    段裘慶表示，相關分發結果與後續報到資訊，可至二技技優入學聯合招生委員會網站查詢。

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