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    首頁 > 生活

    23支古道遺址維護隊守護山林 中央原民會：隊員年薪加5萬元

    2026/05/25 14:22 記者王榮祥／高雄報導
    茂林區古道維護隊作業場景。（原民會提供）

    茂林區古道維護隊作業場景。（原民會提供）

    全國現有23支古道遺址維護隊投入原住民古道維護、文化遺址巡護、生態調查及環境守護，10年來維護超過7800公里工作路線；中央原住民族委員會今宣布，每位隊員年薪增加5萬元。

    中央原民會今在高雄舉辦「115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫」教育訓練及年度評鑑頒獎典禮，宣布提升第一線同仁待遇，每位隊員年薪增加5萬元。

    原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，第一線隊員長年在山林執勤，面對風吹日曬及野外風險，相當辛苦；繼去年首次推動全年進用制度後，今年再進一步提高待遇，希望穩定第一線人力，鼓勵更多族人留在部落，持續投入山林與文化守護。

    原民會說明，目前全國已有23支古道遺址維護隊投入古道維護、文化遺址巡護、生態調查及環境守護；自2016年推動計畫以來，已完成24條古道建檔、維護超過7800公里工作路線，守護逾7500公頃山林環境，並協助超過1100件天然災害及部落相關事項。

    114年度評鑑結果，維護隊由屏東縣牡丹鄉公所、高雄市茂林區公所獲特優；高雄市那瑪夏區公所、花蓮縣卓溪鄉公所、屏東縣霧臺鄉公所及屏東縣來義鄉公所獲優等，地方政府組由高雄市政府及屏東縣政府獲特優。

    那瑪夏區古道維護隊。（原民會提供）

    那瑪夏區古道維護隊。（原民會提供）

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