苗栗縣府啟動循環材料高值化應用 盼成為全國首座示範場

苗栗縣政府召開再生瀝青循環應用政策記者會，宣布於明年台灣燈會苗栗場域，打造全國首創大型活動結合循環材料應用示範場域。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府為推動循環經濟、淨零碳排及永續公共工程政策，今（25）日召開再生瀝青循環應用政策記者會，宣布將於明年台灣燈會苗栗場域，打造全國首創「大型活動結合循環材料應用」示範場域，透過再生瀝青、循環材料及低碳工法導入公共設施與燈會基地建設；縣長鍾東錦強調，苗栗示範場若推動成功，盼各縣市一起來共襄盛舉，讓資源可以循環再利用，造福子孫。

全台1年產生約1200萬噸瀝青刨除料，堆置問題嚴重，工研院綠能所開新技術，能讓瀝青刨除料百分百再利用，工研院前年並與苗栗縣三灣的聯岳砂石公司簽署合作，建置全台首座刨除料瀝青砂石分離示範廠，並於去年完工，每年可處理8萬噸的瀝青刨除料，將可減少4445噸的年碳排量。

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工研院研發之「道路鋪面材料再生全循環應用技術」，榮獲今年Edison Awards金獎，代表台灣循環材料技術受到國際肯定；苗栗縣政府也將這項技術導入推動低碳治理、資源循環利用。

苗栗縣政府工商發展處指出，未來將於燈會停車場、臨時設施基地、交通動線及相關公共空間，優先評估導入再生瀝青鋪面與循環材料，讓過去被視為廢棄物的材料，重新成為城市建設的重要資源。

苗縣府表示，由於各地方政府未來均將面臨循環材料去化及再利用課題，因此苗栗縣將率先建立跨局處合作、公共工程導入及高值化應用制度。後續除由工商發展處擔任跨局處整合窗口外，也將請交通工務處優先盤點縣內適合土地，並以現有縣有土地優先評估作為循環材料及再生瀝青示範場，逐步建立材料驗證、工程應用及推廣機制。

鍾東錦指出，苗栗縣市砂石的供應大縣，並有最好的骨材，所以由苗栗來做示範場非常恰當，苗縣府會先承擔起來，更願意跟中央的國土署、公路局跟高公局，甚至跟各鄉鎮市所來做合作，若成功後，盼各縣市共襄盛舉，讓資源可以循環再利用。

苗栗縣政府召開再生瀝青循環應用政策記者會，宣布於明年台灣燈會苗栗場域，推動資源循環再利用。（記者張勳騰攝）

工研院綠能所與砂石業者合作，建置完成的刨除料瀝青砂石分離示範廠。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（中）與工研院綠能所副所長萬皓鵬（右）宣布將透過再生瀝青、循環材料及低碳工法導入公共設施與燈會基地建設。（記者張勳騰攝）

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