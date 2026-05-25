加強科技執法 連江縣南竿鄉、北竿鄉今年再增10處監視器

連江縣警察局針對南竿鄉路口監視器辦理驗收，期盼消除治安零死角。（連江縣政府提供）

連江縣警察局全面盤點並增設路口監錄系統，南竿鄉新設的13處監視器已完工並辦理驗收；2026年規劃增設的南竿鄉、北竿鄉10處監視器亦已陸續展開施作。未來結合4鄉5島既有的331支監視器，將全面覆蓋治安死角，守護鄉親安全。

根據連江縣警察局統計，連江縣內目前運作中的路口監錄設備系統鏡頭共計331支，包含南竿鄉199支、北竿鄉80支、莒光鄉32支及東引鄉20支。

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為進一步消除治安死角，縣警局去年會同各村村長及鄉民代表會勘評估，於南竿鄉重要路段陸續增設13處監錄設備，已於近日辦理驗收；地點包括介壽村白馬尊王廟往下照路段、青檀澳入村口、婦幼中心往上路段、仁愛村天后宮前廣場及路口、四維村秋桂路與觀海路口、復興村1號前、98號旁及59號旁路段、福澳村千一商店前廣場、清水村活動中心前、清水境白馬尊王廟與福清步道路口、清水村文化路往清水路段，以及津沙村津沙路路口。

縣警局今年再規劃於南竿鄉、北竿鄉增設10處鏡頭，預計9月完工，包括南竿鄉福清步道涼亭中間路段、北竿鄉橋仔碼頭、女帥宮旁、五福大帝廟旁及廟前廣場、塘岐村衛生所前；芹壁村北面出入口，以及坂里村天后宮廣場與遊客中心後方涼亭2處。

連江縣警察局局長孫成儒強調，未來將持續增設監視器，結合科技設備與警政勤務，提升治安維護與為民服務品質，打造安全、宜居且安心的觀光生活環境，守護鄉親及旅客生命財產安全。

連江縣警察局針對南竿鄉路口監視器辦理驗收，期盼消除治安零死角。（連江縣政府提供）

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