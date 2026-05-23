光復保安寺遭洪災 臺灣文物保存協會結合4校搶修57件文物展成果

光復保安寺今天舉行150週年慶典及浴佛，不過四周仍有高達1公尺的積土。（記者花孟璟攝）

去年9月發生的馬太鞍溪堰塞湖洪災，當時也被深埋泥濘的光復鄉保安寺已走出災難，今明兩天舉辦佛誕浴佛及創建150週年平安宴及祝壽活動，現場也展出臺灣文物保存協會「花蓮光復保安寺災後文物緊急搶修計畫」第一階段修護成果展，發表搶修過程以及現階段修護成果。

去年洪災時光復鄉保安寺大殿被泥流侵入，但幸運的是泥水竟只淹到百年銅佛像座前佛龕平台，被地方引為神蹟，在鏟子超人及許多重機具投入災區挖掘時，臺灣文物保存協會也於去年10月啟動「花蓮光復保安寺四校串連災後文物緊急搶修計畫」，分成3大志工小隊進行文物盤點、基礎清潔、緊急加固及包裝運輸等作業。

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協會指出，由於需要搶救的受災文物數量多達57件，有被泥水泡過後沾滿污泥的佛像、薦臺（供桌上盛放供杯茶水的長方體檯座）、令旗、早期廟門門神彩繪等大量木件遭泥淹及嚴重蟲蛀、神帽等等，一口氣動員串連國立臺灣師範大學、國立臺灣藝術大學、國立雲林科技大學及正修科技大學等4所設有文化資產保存修護相關專業的大學師生投入搶救。

協會理事長張元鳳說，第一階段完成修護、佛誕節前送返保安寺的文物總計22件，包含神像、神帽、捐贈芳名錄木匾及多件祭祀器物等，將持續展到6月底。

其中，在洪災後10月份在花蓮溪口被發現的6尊神像，包括佛祖、12婆姐及註生娘娘，經過泥水40多公里長途搬運，神像不僅彩繪層剝落、露出的基底也有粉化，僅剩的彩繪也剝落龜裂。已負責整修的台師大美術系副教授吳盈君表示，以修舊如舊的方式，讓保安寺的婆姐神像再現光彩。

保安寺經歷過多次整修，有門神彩繪的木製大門也換過存放在倉庫，但因泥水泡過後造成彩繪剝落、蟲蛀等損傷，由臺灣藝術大學古蹟藝術修護系副教授邵慶旺負責修復，使用紅外線攝影發現底層門神畫稿，目前持續搶修。

此外，雲林科技大學文化資產維護系李昱助理教授則針對神衣、黑令旗等織品文物清潔加固；正修科技大學文物保存修復中心林佳禾修復師除第一時間搶救門神彩繪，也負責木製几桌、銅花瓶和奇木瓶的修復。

保安寺董事長藍洋說，非常感謝各界對保安寺文物的大力協助，目前返回寺內的神像、神帽等文物並沒有專業的文物典藏保存設施，擔心難以抵禦濕氣，未來也希望能設置文物展藏設備。

保安寺在1970年代的重建已經更新為鋼筋水泥建築，高懸會議室上方的老照片，是1980年代的董監事會合照。（記者花孟璟翻攝）

修復後送回保安寺展出的佛祖像（中）、12婆姐神像（左邊3尊）以及註生娘娘神像（右）。（記者花孟璟攝）

修復後送回保安寺展出的神明帽子。（記者花孟璟攝）

現場也透過展版說明文物修復進度。（記者花孟璟攝）

現場也透過展版說明文物修復進度。（記者花孟璟攝）

保安寺在1967年募款重建時的捐款芳名錄，疑似水災後造成缺件。（記者花孟璟攝）

保安寺主委藍洋解說早年捐贈芳名錄的歷史，當時農民捐5元、10元，捐100就是大數目了。（記者花孟璟攝）

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