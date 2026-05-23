陳進德校長兼撞鐘 獨守校園鬼門關前走一遭

新北市中湖國小校長陳進德在烏來德拉楠民族實小服務期間，全心融入原民文化。（陳進德提供）

新北市中湖國小校長陳進德服務教育界33年，3年前拄著拐杖到中湖國小報到，原來他在前一個學校、烏來區德拉楠民族實驗小學服務時，在寒假開學前一人住在學校宿舍，結果半夜昏迷致左大腿受壓迫造成橫紋肌溶解、引發腎衰竭，次日被人發現緊急送醫挽回一命，在病床躺了半年，病情好轉後轉任中湖國小，陳進德在鬼門關前走一遭，笑說現在不敢這麼拚命，但還是希望帶給師生最好的學習歷程。

陳進德的首任校長職務是在2018年到烏來原鄉的德拉楠民族實驗小學前身、福山國小服務，並且肩負將福山國小轉型實驗學校的使命，由於福山國小位於烏來深山內，陳進德為辦好學校，平常隻身住在學校宿舍，有一年遇到大颱風，因為烏來2015年曾經歷蘇迪勒颱風重創，市府擔心學校安危，要求校長要留守學校，陳進德使命必達，所幸學校未蒙受任何損失。

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陳進德在福山任職期間，關心原住民學童，因為父母到外地工作晚上很晚才回福山，他結合外界資源，在學校辦「住宿計畫」，提供小朋友晚餐和課業輔導、甚至住宿，最多曾有10多位學生留校過夜，他把全校小朋友組成合唱團練英語歌曲參加全市歌唱比賽獲得特優，還到市府演出，成為師生難忘的榮耀。

陳進德用心融入原住民師生，不僅勤練泰雅族語、獲得中階認證，他還學會吹彈泰雅族的口簧琴，要把口簧琴吹至音調能有揚抑頓挫難度很高，他花了一年時間，掌握共鳴技巧與簧片的氣流振動，成為當時他為德拉楠實小師生教育對外募款的利器。

這一切都在4年前因為陳進德突然昏迷戛然而止，回想這段與德拉楠實小師生的因緣，陳進德有滿滿的快樂回憶，他心想老天留他一條命，應是賦予他持續為教育努力的使命，至今他仍抱持著重生的勇氣與信念，繼續為教育春風化雨。

新北市中湖國小校長陳進德，在烏來德拉楠民族實驗小學服務期間，學會吹奏口簧琴。（記者翁聿煌攝）

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