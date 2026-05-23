保育類「領角鴞」公仔進駐羅東林場 同框森鐵車廂美爆

「一大一小」的領角鴞公仔佇立於樹幹上，不僅精準還原圓滾滾的大眼與安靜療癒的神態，遠眺前方的堅定眼神更是栩栩如生。（記者王峻祺攝）

俗稱羅東林場的羅東林業文化園區，面積廣達14公頃，生態資源豐富，名列台灣12種貓頭鷹之一的保育類「領角鴞」更是園內常客。林業及自然保育署宜蘭分署繼推出領角鴞絨毛娃娃大獲好評後，近日再於園區設置2隻活靈活現的公仔，可愛模樣同框後方森林鐵路車廂，成為遊客搶拍新亮點，直呼「實在美爆！」

宜蘭分署指出，領角鴞與羅東林場有著深厚生態淵源，是園區最具代表性的「森林住民」。林場內擁有高密度茂密綠林，加上完整多元生態系，為這些夜行性猛禽，提供了城市周邊絕佳的棲息與覓食環境。

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回溯至2016年，曾有一對領角鴞在林場大樹上築巢育雛，並成功孵化3隻萌度破表的幼雛，當時吸引大批民眾爭睹鳥爸媽的育兒點滴。為推廣在地生態保育，宜蘭分署以此家族為原型，開發出一系列超人氣的文創商品，深受遊客喜愛。

宜蘭分署表示，為讓民眾進一步親近領角鴞，除在林場小賣所販售限定絨毛布偶家族外，近期更打造2隻實體公仔進駐園區。公仔在綠樹環抱下，面對百年儲木池，宛如化身林場守護神，靜靜地看顧這座家園。

這2隻「一大一小」的領角鴞公仔佇立於樹幹上，不僅精準還原圓滾滾的大眼與安靜療癒的神態，遠眺前方的堅定眼神更是栩栩如生。翠綠林蔭交織後方的森鐵復古車廂，構圖絕美，連日來已吸引眾多遊客駐足合影，躍升為羅東林場最新的熱門打卡地標。

保育類「領角鴞」公仔進駐羅東林場，同框後方森鐵車廂美爆。（記者王峻祺攝）

「領角鴞」公仔在綠樹環抱下，面對百年儲木池，宛如化身林場守護神，靜靜地看顧這座家園。（記者王峻祺攝）

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