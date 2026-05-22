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    首頁 > 生活

    北北基都出現漢他病毒案例！港口怕了「升級鼠害防治」

    2026/05/22 21:48 記者吳亮儀／台北報導
    台灣港務公司5月22日加強派員查核港區靠泊船舶防鼠盾懸掛情形。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司5月22日加強派員查核港區靠泊船舶防鼠盾懸掛情形。（台灣港務公司提供）

    北北基今年陸續出現漢他病毒案例、且有病患死亡！台灣港務公司今天（22日）宣布，鑑於日前國內出現漢他病毒確診病例，為保障港區從業人員、出入境旅客與周邊社區民眾或居民，已全面升級所轄各商港鼠害防治強化作為。

    港務公司說明，這次強化防治重點包括，加強港區環境清消、落實滅鼠藥劑投放，並嚴格巡查進港船舶是否依規定懸掛防鼠盾等防治作為，徹底杜絕鼠患。

    港務公司表示，除透過每日港區環境巡檢、清潔、消毒，以及定期剪除雜草與疏濬排水溝等措施來消除老鼠藏匿空間外，還要求港區業者落實鼠害防治自主管理措施，同時加強監控靠泊船舶懸掛防鼠盾，多管齊下從根源斷絕老鼠孳生源。

    另外，為進一步升級防治力道，港務公司於今天（22日）擴大辦理各商港鼠害防治行動，聚焦辦公廳舍、旅客服務中心、通關場站及倉庫等鼠類活動高風險區域，進行全面巡檢、加強清消，並投放高密度滅鼠藥劑；同時，現場也嚴格查核靠泊碼頭商船，確認防鼠盾確實且穩固懸掛。

    台灣港務公司5月22日加強消毒作業，確認垃圾子車加蓋，維持每日清運。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司5月22日加強消毒作業，確認垃圾子車加蓋，維持每日清運。（台灣港務公司提供）

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