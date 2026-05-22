捐地開路卻變單行道！彰化田尾居民怨回家得繞路 怒批成取締熱點

彰化縣田尾鄉溪畔巷，靠近中山路口的100公尺路段，自去年突然改為單行道，地方民眾抱怨連連。（記者陳冠備攝）

彰化縣田尾鄉溪畔巷是連接台一線中山路的重要通道，但自去年起，靠近南端路口的100公尺路段突然改為單行道，導致習慣南下的用路人誤闖，頻遭警方取締開罰，成為當地的違規熱點。最令當地居民氣憤的是，早年還捐地供開闢道路，如今家門口卻變成單行道，每次回家都須繞行約500公尺，還得提心吊膽被開單，陳情多時卻毫無下文。

田尾鄉民代表許世昌表示，該路段早年並非單行道，當初為改善通行條件，地方地主還曾配合捐地拓寬，沒想到道路完成後卻改為單行，與居民期待落差甚大。他認為，此處車流量並不高，現行規劃反而增加居民負擔，也讓道路淪為取締爭議點。對此已向相關單位反映，希望重新檢討交通動線，回應地方需求。

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地方居民指出，溪畔巷靠近中山路口路寬約3公尺，沿線仍有住家，過去雙向通行多年，車輛會車雖需稍作禮讓，但整體使用正常。不料去年起，靠近路口約100公尺路段改為僅能北上通行，導致原本習慣南下進出的民眾被迫改道。

民眾表示，單行道設置後，指示牌並不明顯，不少駕駛誤闖逆向遭警方告發，甚至有警方經常在該處取締，形成另類「抓違規熱點」，讓居民感到無奈。另有住戶指出，自家就在巷口旁，現在每次返家都得繞行近500公尺，不僅耗時，也增加生活不便，氣得痛批「警察只會抓業績，罔顧用路人權益。」

居民也質疑，若考量道路狹窄、會車困難，附近其實還有更窄、住戶更多的巷弄，卻未改設單行道，質疑交通規劃缺乏一致標準。

地方民眾不滿，每次返家都得遠路，不僅耗時，也增加生活不便。（記者陳冠備攝）

當地民眾習慣南下溪畔巷接中山路口，去年起，南端路口的100公尺路段改為僅能北上的單行道（紅線處），讓民眾用路感到相當不便，直呼擾民。（圖擷取googlemap）

田尾鄉民代表許世昌表示，該路段地主曾配合捐地拓寬，沒想到卻改為單行，與居民期待落差甚大，希望重新檢討交通動線。（記者陳冠備攝）

民眾認為，單行道指示牌並不明顯，甚至有警方經常在該處取締，形成另類「抓違規熱點」。（圖擷取googlemap）

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