05/22 各報重點新聞一覽

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會強調，「台灣人口對策新戰略」是對國家人口結構變化的全盤考量，最快下週就會向國人報告。（記者鍾麗華攝）

自由時報

0到18歲每月領5000元 成長津貼 非婚生子女也適用

賴清德總統宣布〇到十八歲每人每月五千元的成長津貼重大福利政策，行政院昨強調，「台灣人口對策新戰略」是對國家人口結構變化的全盤考量，最快下週向國人報告，「推動人口政策不是短期撒幣，而是對國家未來最重要戰略投資」，會兼顧財政紀律、世代公平及國家永續發展。

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加速建置AI基礎設施 超微蘇姿丰：投資台灣加碼逾3千億

年度Computex盛會倒數，全球科技大咖再度齊聚台灣，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰搶先抵台並宣布加碼投資台灣計畫。蘇姿丰指出，為滿足日益增長的AI（人工智慧）基礎設施需求，將於台灣產業體系投資超過一百億美元（約新台幣三一〇〇億元），擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。

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微縮模型夾藏7公斤海洛因運台 跨境運毒「6層溯源」追緝 逮7人法辦

跨境運毒集團偽裝手法再升級，竟利用「微縮模型」與薄度僅零點七公分的PP瓦楞板跨海運毒！刑事警察局南部打擊犯罪中心（簡稱南打）與關務署合作，截獲一只自泰國寄出、內藏黑市價格約四千萬元的七點一九公斤海洛因包裹，歷經「六層溯源」追緝，跨越桃園、台南、高雄等地，攻堅逮捕七名集團成員。

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聯合報

川賴將通話？ 白宮：短時間內對軍售做出決定

美國總統川普廿日表示，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話；白宮官員指出，川普將在短時間內針對新一波對台軍售做出決定。針對川賴可能通話討論軍售一事，中國大陸外交部昨重申，美方需慎之又慎處理台灣問題。

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華為崛起 輝達讓出陸AI晶片市場

輝達執行長黃仁勳廿日於財報會議表示，輝達已大致把中國大陸ＡＩ晶片市場拱手讓給華為，因為美國的出口管制措施持續，重塑全球ＡＩ半導體市場版圖。

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中國時報

AMD投資台灣AI 3200億元

全球AI晶片大戰進入白熱化，超微（AMD）21日拋出市場震撼彈，宣布將投資逾100億美元、約新台幣3200億元，擴大與台灣供應鏈策略合作，超微董事長暨執行長蘇姿丰更點名日月光、力成、欣興、緯創、緯穎等台廠巨頭為深度合作夥伴。專家解讀，AMD複製的是輝達、Google模式，希望藉由深度綁定台廠供應鏈，確保未來產能無虞。

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周美青發聲明護馬 平息基金會之亂

馬英九文教基金會內亂未歇，基金會執行長戴遐齡、前國安會祕書長金溥聰與董事會負責調查的三人小組隔空出招，讓外界霧裡看花。21日晚間分別由前總統馬英九妻子周美青、姊姊馬以南署名的聲明曝光，馬家人希望馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，周美青更提及馬的醫療需求及照護需要妥善安排，間接證實馬英九確有健康問題。

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年度Computex盛會倒數，全球科技大咖再度齊聚台灣，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰搶先抵台並宣布加碼投資台灣計畫。（中央社）

跨境運毒集團偽裝手法升級，利用「微縮模型」與薄度僅0.7公分的PP瓦楞板跨海運毒。（民眾提供）

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