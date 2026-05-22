梅雨鋒面下不來！氣象專家曝今起3天「沒有最熱只有更熱」

氣象專家林得恩指出，今天起至下週日的整體天氣型態就是高溫炎熱。（資料照）

中央氣象署預報，今天（22日）水氣增多，桃園以北地區及新竹至嘉義山區有零星短暫陣雨，午後北部、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天起至下週日（24日）的整體天氣型態就是高溫炎熱，且「沒有最熱，只有更熱」。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天起至週休六日（22至24日）環境主要受西南風影響，頂著梅雨鋒面根本下不來，鋒面主體還停在華中到華南地區，因此台灣這3天的整體天氣型態就是「高溫炎熱」，以及局部地區的午後雷陣雨天氣型態。

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林得恩說，今天西半部高溫預測31至35度，東半部高溫預測也有29至33度；明、後2天，天氣更熱，全台高溫預測都在31至35度之間，南部近山區及台東還有36度或以上的高溫出現機會，澎湖高溫29至31度，金門及馬祖也分別在28至30、26至28度之間。

林得恩表示，另一方面，午後對流會侷限於宜蘭、花蓮及中部以北的山區，有零星短暫雷陣雨機會最高；雨勢不大、雨區偏小、延時不久，且零星局部。

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