微縮模型夾藏7公斤海洛因運台 跨境運毒「6層溯源」追緝 逮7人法辦

跨境運毒集團偽裝手法升級，利用「微縮模型」與薄度僅0.7公分的PP瓦楞板跨海運毒。（民眾提供）

跨境運毒集團偽裝手法再升級，竟利用「微縮模型」與薄度僅零點七公分的PP瓦楞板跨海運毒！刑事警察局南部打擊犯罪中心（簡稱南打）與關務署合作，截獲一只自泰國寄出、內藏黑市價格約四千萬元的七點一九公斤海洛因包裹，歷經「六層溯源」追緝，跨越桃園、台南、高雄等地，攻堅逮捕七名集團成員。

海洛因磨成粉 填入瓦楞板空隙

刑事局南打追查，全案由逃亡藏匿於柬埔寨的廿六歲通緝犯柯宇軒，在幕後跨境操盤，為掩人耳目，先將海洛因研磨成細緻粉末，再以「模型達人級」手法，將毒品充填進厚度僅零點七公分的中空PP瓦楞板空隙，再把瓦楞板封入微縮模型的底座，以玩具模型包裹走私來台。

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今年一月初，關務署發覺包裹可疑通報警方，員警小心拆解，果然在包裹內起獲海洛因粉末，再把包裹恢復原狀，等待收貨人提領。

包裹闖關 拆解後發現內藏玄機

該集團為防警方查緝，製造多處斷點，先是第一層共犯在台南簽收提領包裹後，藏匿於租處，隨後交給第二層共犯轉手暫放，再由第三層共犯將包裹運往高雄茄萣；此時廿八歲陳姓貨主南下監控第四層共犯，將包裹自高雄運回台南，最後交給陳嫌手上。

陳嫌一拿到包裹，飛車狂飆至桃園中壢一處透天民宅，找專人拆解包裹。專案小組見時機成熟發動攻堅，將陳嫌等人逮捕，並陸續在全台各地收網，將七人全數逮捕到案，移送台南地檢署偵辦。

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