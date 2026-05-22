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    首頁 > 生活

    各地暖熱高溫上看36度 午後局部地區防雷雨

    2026/05/22 06:10 即時新聞／綜合報導
    今日氣溫方面，白天高溫普遍來到30至33度，氣象署也針對南高屏及嘉義縣、台東縣發布高溫資訊，尤其嘉義以南近山區及台東溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上。（資料照）

    今日氣溫方面，白天高溫普遍來到30至33度，氣象署也針對南高屏及嘉義縣、台東縣發布高溫資訊，尤其嘉義以南近山區及台東溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（22日）鋒面仍在台灣北部海面附近，桃園以北地區及新竹至嘉義山區偶有零星降雨，清晨新竹至台中地區也有零星降雨，而其他地區則為多雲、高溫悶熱。至於午後局部有對流發展，北部、宜花地區及其他山區可能有短暫雷陣雨出現，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

    今日氣溫方面，白天高溫普遍來到30至33度，氣象署也針對南高屏及嘉義縣、台東縣發布高溫資訊，尤其嘉義以南近山區及台東溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。另外各地夜晚清晨低溫普遍為24至27度。

    氣象署提醒，西南風增強，今日下午起蘭嶼及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請注意安全。另外，金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，離島交通往返請留意航班資訊。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六各地大多為晴到多雲，午後宜花山區有零星短暫雷陣雨。

    週日至下週二各地為晴到多雲，高溫炎熱，午後宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花蓮地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨；禮拜日及下週一清晨至上午南部沿海亦有零星短暫陣雨。

    下週三至下週四各地為多雲到晴，鋒面逐漸接近台灣北部海面，午後大台北及宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花蓮地區及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。

    下週五至下週六鋒面影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    下下週日各地大多為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 36 29 ~ 38 29 ~ 35 26 ~ 33

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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