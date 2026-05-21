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    首頁 > 生活

    南投有泡麵土地公 台中則有玩具車土地公！

    2026/05/21 14:14 記者歐素美／台中報導
    永康福德祠內有許多民眾免費提供的玩具車。（記者歐素美攝）

    永康福德祠內有許多民眾免費提供的玩具車。（記者歐素美攝）

    南投有泡麵土地公，台中市則有玩具車土地公！

    位於台中市豐原區的永康福德祠，廟埕停放20餘輛小朋友騎乘的玩具車，每天上午或傍晚，有許多家長帶著孩子前來借騎。永康福德祠主委周森表示，去年起，有家長將家中不要，但還完好的玩具車放到廟裡，供小朋友免費騎乘，民眾見狀，因家裡孩子長大了，玩具車用不到，就紛紛將玩具車帶來廟裡，使得廟裡的玩具車愈來愈多，甚至有家長將玩具車帶回家，孩子騎膩了再還回來。

    永康福德祠就位在永康公園內，周森表示，土地公原本是附近大樹下的大石，俗稱的「田尾土地公」，20多年前因都市計畫道路開闢，土地公也輾轉被遷移到永康公園內，並建起小廟，原有的土地公大石，還供奉在廟後的大樹下。

    周森說，由於土地公廟就位在永康公園內，去年有民眾將家中用不到，但還完好的玩具車拿到廟裡，方便其他民眾帶著小朋友到公園騎乘，其他民眾見狀，因家裡孩子長大了，不再騎玩具車，丟掉可惜，也紛紛將玩具車拿到廟裡來，致廟裡的玩具車愈來愈多，還有很多玩具車因騎久了壞了，他就整理丟棄。

    周森表示，因玩具車都是民眾無償提供，廟方也採取自由借用方式，每天上午及傍晚，許多家長會帶小朋友來借玩具車到公園騎乘，甚至將玩具車帶回家供小朋友騎乘，騎膩了再還回來。只是，有些小朋友將玩具車騎到公園內，離開時家長也未加以收拾「物歸原位」，他每天都要將玩具車從公園牽回廟裡，也是有點煩惱。

    永康福德祠就位在永康公園內。（記者歐素美攝）

    永康福德祠就位在永康公園內。（記者歐素美攝）

    永康福德祠供奉的就是農業時代，農民在田尾供奉的田尾土地公。（記者歐素美攝）

    永康福德祠供奉的就是農業時代，農民在田尾供奉的田尾土地公。（記者歐素美攝）

    永康福德祠的土地公大石，目前還放置在廟後的大樹下。（記者歐素美攝）

    永康福德祠的土地公大石，目前還放置在廟後的大樹下。（記者歐素美攝）

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