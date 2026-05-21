中大EMBA校友響應公益 捐助桃園市11所偏鄉小學

中央大學EMBA校友同學會捐助66萬元給11所偏鄉學校。（圖由中央大學EMBA校友同學會提供）

桃園市中央大學EMBA校友們啟動關懷弱勢學童的公益募款計畫，募集66萬元後，今天由校友同學會理事長黃輝彬等人前往觀音區育仁國小，捐贈給觀音區與新屋區育仁、蚵間國小等11所小學；黃輝彬說，育仁國小等11校因地理位置相對偏遠，教育資源有限，希望實際投入資源，能協助學校補強教育設備、課後照顧等需求。

獲得捐助的11所學校包括蚵間、大潭、北湖、永安、保生、笨港、大坡、育仁、富林、樹林、觀音國小，每校將獲捐6萬元，並依實際情況規劃用途，包括增購教學器材、補助弱勢學生學習用品、發展課後才藝課程、改善教學環境等。

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黃輝彬表示，校友們秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，以行動實踐公益理念，未來會持續將影響力擴及偏鄉教育、環境永續、青少年發展等領域，盼能喚起更多企業、社團與個人共同關注偏鄉教育發展。

中央大學EMBA校友同學會捐助66萬元給11所偏鄉學校。（圖由中央大學EMBA校友同學會提供）

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