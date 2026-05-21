聽障男孩以堅毅迎戰人生 苗栗六合國小鄭恩泓獲總統教育獎

苗栗縣六合國小六年級的學生鄭恩泓，獲2026總統教育獎肯定。（六合國小提供）

苗栗縣六合國小六年級的學生鄭恩泓，自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，即使世界的聲音與他人不同，他仍用努力與勇氣， 積極樂觀的態度面對生命挑戰，在學業、語文及體育等領域皆有優異表現，他堅毅不屈的精神，於今（21）日獲2026總統教育獎肯定。

學校指出，鄭恩泓5歲起配戴助聽器，日常生活中，必須比一般人更加專注地傾聽聲音、觀察表情，才能完整理解他人意思。助聽器長時間配戴常造成耳朵悶熱不適，運動時甚至會感到疼痛，但除了睡覺與洗澡外，恩泓始終堅持配戴。因為恩泓深知，助聽器不只是協助自己學習的重要工具，更是與外界溝通的重要橋梁。

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鄭恩泓的父母在傳統市場辛勤工作，每天清晨前往彰化批貨，返家後還需整理販售蔬菜，甚至下田種植芹菜、百香果、辣椒與韭菜花，以維持家計；在市場長大的他，於假日也主動到菜攤幫忙。由於助聽器已需更新，卻受限於經濟條件無法立即更換，恩泓因此更加努力爭取各項獎助學金，希望靠自己的力量減輕家庭負擔，完成更換助聽器的心願。

恩泓在校內學習態度積極認真，五年級學業成績名列班級前6名，並榮獲校內語文競賽「六年級台語朗讀第一名」，於全國語文競賽頭份市初賽中獲得「國小台語情境式演說第二名」，同時也在苗栗縣體育會理事長盃田徑錦標賽中，榮獲「國小男子組鉛球第五名」。

恩泓雖然身體條件與一般學生不同，但從不因此退縮，反而比同儕更加努力。他待人真誠、樂於助人，平日常主動協助老師與同學，面對困境始終保持正向態度，其堅持與付出深受師長肯定。

談及未來，恩泓希望成為一名籃球員或體育老師，將運動帶給自己的力量與勇氣分享給更多孩子。他相信，即使人生的起點不同，只要願意堅持努力，也能走出屬於自己的道路，聽見屬於自己的希望與未來。

鄭恩泓喜愛運動，希望未來成為一名籃球員或體育老師。（六合國小提供）

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