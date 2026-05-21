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    首頁 > 生活

    早有警訊！密室逃脫員工曾失去意識 向公司反映卻無下文

    2026/05/21 12:42 記者蔡愷恆／台北報導
    現任員工D說，在死亡事件發生前一個月左右，也曾反映上吊環節的繩圈大小有問題。（記者蔡愷恆攝）

    現任員工D說，在死亡事件發生前一個月左右，也曾反映上吊環節的繩圈大小有問題。（記者蔡愷恆攝）

    「邏思起子」密室逃脫員工因測試「上吊」機關遭勒頸釀死。台北市議員洪健益今（21）召開記者會，除邀請死者家屬、律師、市府單位，也有4名員工出席，提到3年前就反映上吊環節危險，卻沒有下文，甚至有員工當場失去意識，自行掙脫後向公司反映不了了之。

    洪健益表示，根據目前掌握資料，公司在2024年1月28日的雲端內部會議記錄中，就已經明確知道這個「上吊」橋段會有員工受傷。他也邀請已離職員工及現任員工，他說，都是非正職的約聘或臨時工，向老闆、店長、正職反映，得到的答案卻全是不了了之。

    前員工A說，2023年就已跟老闆本人反應過，「上吊」這個環節非常危險。曾提過繩子會勒到脖子，需要加裝防呆機制，整件事都有回報給老闆，但他後續只在訊息中按了表情符號，完全沒有回覆，也沒有下文。

    現任員工B提到，議員雲端會議記錄是他撰寫的學習心得；公司要求學習新主題時都要寫心得。在心得中說明，在學習過程中因為下墜速度太快，會掐到脖子，當下非常不舒服。現任店長看到後雖然問有什麼改善方式，員工建議可以加裝泡棉緩衝，但最後公司依然沒有任何作為。

    前員工C也是執行過「永春醫院」密室主題的員工。過去在之前在執行上吊環節時，繩子直接卡到脖子，當場失去意識。因為當時遊戲音樂很大聲，沒有人發現，我非常幸運地驚醒並自行掙脫。我事後向其他正職員工反映，但最後也是不了了之。

    現任員工D說，在死亡事件發生前一個月左右，也曾反映上吊環節的繩圈大小有問題。他操作時發現不容易掙脫，並在群組向正職人員提議把繩圈改大一點，當時也有其他同事附和，擔心會不小心卡住。最後公司唯一的處理方式就是把繩圈改大，依然沒有任何其他的防呆機制或安全措施。

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