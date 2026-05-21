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    首頁 > 生活

    南投3國小預定地還地於民 15年仍未解編荒煙蔓草

    2026/05/21 12:45 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮僑光國小預定地，還地給原地主多年，土地內雜草叢生，還被亂丟垃圾。（簡千翔提供）

    草屯鎮僑光國小預定地，還地給原地主多年，土地內雜草叢生，還被亂丟垃圾。（簡千翔提供）

    南投和草屯的德興、富功、僑光等國小預定地，南投縣府還地給原地主，惟前後15年土地的使用目的仍為「文教用地」，地主無法使用，任由雜草叢生，南投縣議員簡千翔在總質詢表示，縣府不作為造成損益受損。建設處長張洲滄答覆，學校預定地案，已在內政部討論，預計今年可以送排進會議議程。

    南投縣議員簡千翔今天質詢時指出，縣內的德興，富功和僑光國小預定地，因少子化浪潮徵收後用不上，縣府行政訴訟敗訴，才心不甘情不願的還地給原地主。

    歷經李朝卿、林明溱兩縣長，到現在許淑華縣長，前後加起來15年了，這些在南投、草屯市區精華區域的土地，至今還沒解編，地主拿回土地，因土地仍是「文教用地」，土地根本無法使用，任其雜草叢生，草叢內藏蛇鼠，成為社區髒亂死角。縣府的怠惰、不作為很要不得。

    縣府建設處長張洲滄答覆，學校預定地解編，要透過都市計畫通盤檢討，先由鄉鎮公所發動，送縣都委會通過，再送內政部討論，這個案子縣已送內政部都市計畫委員會，目前已在專案小組討論，預計今年可以送排進會議議程。

    張洲滄說，其實公共設施保留地，原地主仍可申請臨時建築，像建住宅、游泳池、運動設施、托兒所…等7用途，不是都不能動。

    德興國小預定地的周邊都蓋了新房子，而該土地雜草叢生。（簡千翔提供）

    德興國小預定地的周邊都蓋了新房子，而該土地雜草叢生。（簡千翔提供）

    草屯鎮富功國小預定地，雜草都快蔓延都外面的人行道。（簡千翔提供）

    草屯鎮富功國小預定地，雜草都快蔓延都外面的人行道。（簡千翔提供）

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