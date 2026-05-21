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    首頁 > 生活

    端午節連假國道易塞車！ 高公局公布最佳行駛時段

    2026/05/21 12:41 記者吳亮儀／台北報導
    端午節連續假期匝道封閉措施。（圖由高公局提供）

    端午節連續假期匝道封閉措施。（圖由高公局提供）

    今年端午節為3天連假，從6月19到6月21日。交通部高速公路局今天（21日）說明，參考歷年端午節連假，預期連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。

    高公局說明，假期間因出遊及返鄉人潮大增，國道易有壅塞情形，呼籲用路人可多利用國道客運、台鐵及高鐵等大眾運輸工具；若仍有自行開車需求，可改行台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路，或參考高公局公布的國道好走時段避開壅塞。

    一、6月19及20日南向：

    （一）西部國道建議早上6時前，或中午12時後出發。

    （二）國道5號建議早上5時前，或下午5時後出發。

    二、6月20及21日北向：

    （一）西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。

    （二）國道5號建議早上9時前出發。

    另外，為紓緩尖峰車流，高公局將在端午節假期首兩日（6月19及20日），在國1及國5實施時段性南向入口封閉，假期後兩日（6月20及21日）在國1及國3實施時段性北向入口封閉，請民眾多加留意匝道封閉管制措施，並配合調整出發時間與行車路線。

    最後，高公局建議民眾於連假期間可多利用好走時段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程及查詢即時路況，以彈性調整行車時間與路線。

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