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    首頁 > 生活

    鳳梨產季怎麼挑最好吃？高市農業局分享4技巧

    2026/05/21 12:14 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄鳳梨品質好受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳梨品質好受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳梨正值產季，怎麼挑最好吃？高市農業局今分享挑鳳梨先看4個地方，包括果形勻稱、果目飽滿，並聞香氣呈現自然果香，最後拿起來比重量，有份量凸顯水分充足。

    高雄鳳梨品質好受歡迎，種植面積1388公頃，產量約5萬900公噸，以大樹區最多，排名全國第三大產區，也是全國鳳梨競賽常勝軍，更是每年外銷主力水果，今年鳳梨外銷比去年成長，整體經濟產值12.1億元。

    民眾買鳳梨經常遇到外觀看起來很漂亮，但吃起來卻沒有很甜，買回家放沒幾天，不知道怎麼保存？農業局分享挑鳳梨先看4個地方，首先看果形飽滿、整體比例勻稱，通常成熟狀態會比較穩定，接著挑選果目飽滿、排列完整，外觀看起來不要過度乾扁或有明顯碰傷。

    此外，民眾可以聞香氣，成熟鳳梨通常會帶有自然果香，但是如果味道過度發酵，就要留意是不是已經過熟；還有以手拿重量，同樣大小的鳳梨，拿起來比較有份量，通常水分也比較充足。

    農業局歡迎民眾深入高雄大樹農村，實際走進田中，認識鳳梨怎麼長大、怎麼被照顧，觀察鳳梨從土地裡長出來的樣子，了解從栽種、照顧到採收需要多少時間與經驗，並體驗親手採下當季滋味。

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