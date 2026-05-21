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    首頁 > 生活

    千葉火鍋祭皮克敏優惠「滿3萬步享9折」 網笑：太小看玩家了

    2026/05/21 12:14 即時新聞／綜合報導
    知名餐廳「千葉火鍋」近日推出只要皮克敏玩家累積走滿3萬步，在全台千葉火鍋即享有9折優惠。（圖擷取自千葉火鍋Threads，本報合成）

    知名餐廳「千葉火鍋」近日推出只要皮克敏玩家累積走滿3萬步，在全台千葉火鍋即享有9折優惠。（圖擷取自千葉火鍋Threads，本報合成）

    台灣許多民眾瘋玩手遊「皮克敏」（Pikmin bloom），玩家積極走路累積步數來種花和培育可愛的小皮克敏。知名餐廳「千葉火鍋」跟上這波風潮，近日推出只要皮克敏玩家累積走滿3萬步，在全台千葉火鍋即享有9折優惠，消息曝光引起討論，不過有玩家揶揄地說「是不是有點小看玩家了」。

    千葉火鍋官方19日於Threads宣布，現在只要累積走滿3萬步，全台千葉火鍋享9折優惠！努力走路的人，值得被火鍋好好照顧一下。皮克敏負責陪你走，千葉負責讓你吃到飽。「快揪你的皮克敏小隊一起出門暴走，然後一起來千葉補充體力吧！」

    千葉火鍋進一步說明，只要出示累積步數達3萬步之相關畫面，即可享優惠。活動全台千葉火鍋門市，詳細活動辦法依門市公告為準。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，一名網友詢問「整單9折還是一個人9折？」千葉火鍋回覆：「1支手機折1位」；更有皮克敏玩家開心曬出累積合計步數破21億的截圖反問「這樣可以打幾折」，千葉火鍋小編回說「對不起，你很強，但是活動只有9折」。

    其他皮克敏玩家笑說「太小看皮克敏玩家了！」、「老闆知道步數是可以做假的嗎？300萬步都不是問題」、「『累積』太簡單達成了吧」、「千葉火鍋你也太遜了吧！等級這麼低，用功一點好嗎？」、「累積3萬步，是不是有點小看皮克敏玩家了」。

    在 Threads 查看

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    有皮克敏玩家開心曬出累積合計步數破21億的截圖反問「這樣可以打幾折」。（圖擷取自Threads）

    有皮克敏玩家開心曬出累積合計步數破21億的截圖反問「這樣可以打幾折」。（圖擷取自Threads）

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