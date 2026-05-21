靠視覺追球 聽奧羽球國手蕭安宇獲2026總統教育獎

蕭安宇克服困難，化逆境為順境，獲2026總統教育獎。（竹崎高中提供）

嘉義縣立竹崎高中體育班學生蕭安宇，出生時因基因缺陷被診斷為中度聽力障礙，幾乎聽不清世界聲音，在擔任特教老師的父母陪伴下，透過早療與語言訓練克服溝通障礙，羽球比賽時，僅能依靠視覺追球，但她憑毅力克服困難，2025年獲得東京世界聽障奧運團體銅牌獎，化逆境為順境的精神，獲今年總統教育獎肯定。

竹崎高中表示，蕭安宇父母因都是特教老師，一路理解、接納、陪伴蕭安宇，不只訓練她克服語言溝通障礙，透過羽球、舞蹈、繪畫、潛水、射箭等活動，讓蕭安宇在不同領域培養自信與勇氣，讓孩子不會被「障礙」定義而受限制。

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竹崎高中說，蕭安宇因有聽力障礙，在球場上依靠視覺追球，承受比一般選手更多困難，但她勤奮練習，透過敏捷與反應訓練提升實力，2024年獲得聽障青年運動會女子單打及混打雙金牌，2025年東京聽奧與隊友奪下團體銅牌。

蕭安宇為應屆畢業生，透過特殊選才已經錄取清華大學，她說，短期目標希望入選今年檳城聽障世錦賽國手，長遠目標要躍升世界聽障羽球排名前3名，代表台灣參加2029年希臘雅典聽障奧運並得獎；未來她將走進校園分享自己的故事，鼓勵更多身心障礙學生勇敢追夢。

蕭安宇因聽覺障礙，球場上僅能依靠視覺追球，她勤練習、全心投入，勇敢逐夢。（竹崎高中提供）

蕭安宇（左二）獲2025年東京聽奧團體銅牌，嘉義縣長翁章梁（右二）曾表揚。（竹崎高中提供）

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