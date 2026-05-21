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    首頁 > 生活

    恩湯吐果汁！台中盆栽大玩諧音哏 網：念出來直接笑出聲

    2026/05/21 12:12 記者許國楨／台中報導
    標語大玩台語諧音梗，網友也被這句神翻譯笑翻。（民眾提供）

    標語大玩台語諧音梗，網友也被這句神翻譯笑翻。（民眾提供）

    「昏逃賣卵蛋、恩湯吐果汁！」這句乍看讓人一頭霧水標語，近日出現在台中市北區一間公司門口盆栽上，讓不少路人忍不住停下腳步多看兩眼，仔細念出聲後才瞬間恍然大悟，原來這是台語諧音梗，意思其實是「菸頭不要亂丟、不要亂吐檳榔汁」，創意十足警示方式，不只成功吸睛，更意外發揮超強勸阻效果。

    從照片中可見，盆栽前方貼著黑底白字標語，「昏逃賣卵蛋 恩湯吐果汁」搭配植物綠意，顯得格外突兀又搞笑。由於過去不少民眾經過時，習慣隨手把煙蒂丟進盆栽，甚至把檳榔汁直接吐在土裡，讓原本整齊門面變得又臭又髒，公司人員清理到相當崩潰。

    沒想到業者靈機一動，決定放棄傳統「請勿亂丟垃圾」、「請發揮公德心」等制式標語，改以台灣人最愛的諧音哏出招，結果效果竟然出奇地好，原本常堆滿煙蒂與紅色檳榔汁痕跡的盆栽，如今除了自然掉落的枯葉外，幾乎乾乾淨淨，讓員工也哭笑不得直呼：「果然還是要用台灣人的方式溝通。」

    照片曝光後，立刻在網路掀起討論，網友被這句神翻譯笑翻紛留言「念出來直接笑出聲」、「台灣人的諧音梗真的沒極限」、「這比貼警告有效太多了」、「有創意又不會讓人反感」、「感覺亂丟的人看到都會不好意思」。還有人笑稱，「這句根本有聲音，一看就自動用台語發音。」

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