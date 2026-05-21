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    首頁 > 生活

    苗28線修路變白色水泥「碰碰車」車道 苗縣府：今進場鋪柏油

    2026/05/21 11:57 記者蔡政珉／苗栗報導
    民批苗28線修路變白色水泥「碰碰車」車道，苗縣府表示，今天會進場施作柏油路面。（投訴民眾提供）

    民批苗28線修路變白色水泥「碰碰車」車道，苗縣府表示，今天會進場施作柏油路面。（投訴民眾提供）

    鄉民投訴，苗栗縣苗栗市與西湖鄉聯絡幹道苗28線靠近5.5公里處因4月份雨勢，導致道路破損，縣府施工後重機具壓壞其他旁邊馬路，導致整個馬路柏油路凹陷下去，變成全部白色水泥，這種施工品質不敢恭維，行經宛如「碰碰車」。

    苗栗縣政府交通工務處指出，接獲民眾反映後再派員前往現場勘查，廠商也回復瀝青原料到貨，原定明天進場施作，不過廠商今天提早一天進場鋪設柏油路面，預計劃設完標線後即可恢復通行。

    苗縣府交通工務處之前回應，苗28線5.3公里處道路於4月4日豪大雨期間，因連日強降雨造成路基掏空、路幅沉陷情形，造成大面積AC路面形成波浪狀，嚴重影響通行安全；縣府交通工務處獲報後，即刻派員前往現場進行緊急搶修，因近期國際情勢影響瀝青原物料短缺因素，無法利用瀝青混凝土鋪面修復，故先行採用混凝土鋪面進行修復，避免持續沉陷，以確保行車通行。

    投訴者當時批評，「路平政策在哪？」；投訴者也說，每次騎車經過險象環生，並質疑苗28縣道到底多少路段縫縫補補導致凹凸不平？且還用白水泥根本偷工減料。不少西湖鄉民也紛紛反映該處路段路面確實有交通安全疑慮。

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