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    首頁 > 生活

    解決楠梓百慕達的鐵路若高架化 高雄議員提參考日本東京中目黑

    2026/05/21 11:53 記者洪定宏／高雄報導
    黃文志建議參考日本東京中目黑高架下的成功案例。（取自高市議員黃文志臉書粉專）

    黃文志建議參考日本東京中目黑高架下的成功案例。（取自高市議員黃文志臉書粉專）

    為解決導致機車騎士迷航的高雄市「楠梓百慕達」沉痾，高市府計畫將左營至橋頭間的鐵路立體化。議員黃文志質詢表示，若將來確定採高架化，建議參考日本東京中目黑高架下的成功案例，將高架橋下空間轉型為商業、藝文與生活場域，提升城市機能與在地活力。

    據了解，左營至橋頭鐵路立體化計畫，南側從左營出口段新左營車站大中二路，北至捷運南崗山站旁崙子頂路，全長約11.95公里，粗估地下化經費約576.7億元、高架方案約168.7億元。

    黃文志質詢提醒市府，從規劃、施工到營運，應透過3D模擬、交通分析、災害模擬與商業規劃，提高工程效率與公共參與，更應重新整合左營、楠梓生活圈，降低交通阻隔。

    黃文志特別強調，如果將來確定採高架化，可參考日本東京中目黑高架下成功案例，將高架橋下空間轉型為商業、藝文與生活場域，提升城市機能與在地活力。

    交通局長張淑娟答詢說明，無論高架或地下化，評估方案都有檢討，但顧問公司尚未提交期末報告，且審查過程可能還要跟民意溝通，希望今年底之前能有初步結果。

    據指出，高雄市左營區至橋頭區因台鐵貫穿，市府早期興建楠梓陸橋，後來禁止機車行經，改繞道橋下，卻因標示不清，經常導致機車騎士迷航，引發民怨，取名「楠梓百慕達」嘲諷。

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