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    首頁 > 生活

    鬧乾旱！彰化荔枝減產5成以上 今起開放申請現金救助

    2026/05/21 11:43 記者張聰秋／彰化報導
    下個月就是彰化荔枝採收期了，今天開花結果遇乾旱，預估產量大減。（圖由縣府提供）

    下個月就是彰化荔枝採收期了，今天開花結果遇乾旱，預估產量大減。（圖由縣府提供）

    下個月（6月）中旬起，就是彰化縣黑葉、玉荷包開始採收的季節了，可是受到今（2026）年2、3月持續乾旱與高溫等影響，4、5月陸續出現著果不良的情形，預估產量減收超過5成，果農心在淌血，縣府今（21日）天表示，農業部已公告彰化縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，希望用現金補助減輕果農的壓力。

    縣府農業處指出，農民損失率達20％以上即可申請現金救助，黑葉荔枝每公頃補助6萬2000元；玉荷包、糯米、玫瑰紅等新品種荔枝，每公頃補助10萬元，未達20％者不予補助。

    申請時間自5月21日起至6月3日止，農民須備妥身分證、印章、農會存摺、土地所有權狀或土地使用同意書等文件，向土地所在地公所提出申請。

    另外，彰化縣也同步列為農業天然災害低利貸款地區，農民可向公所申請受災證明，並於核發翌日起15日內，檢附相關文件及復耕計畫書，向當地農會申辦低利貸款。

    縣府與公所等相關人員實地會勘彰化縣荔枝果園災損情況。（圖由縣府提供）

    縣府與公所等相關人員實地會勘彰化縣荔枝果園災損情況。（圖由縣府提供）

    鬧乾旱，彰化荔枝開花結果不良，農業部公告列入天然災害現金救助補助。（圖由縣府提供）

    鬧乾旱，彰化荔枝開花結果不良，農業部公告列入天然災害現金救助補助。（圖由縣府提供）

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