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    首頁 > 生活

    虎斑貓疑遭撞倒路中 楊梅警方救援送醫脫險

    2026/05/21 11:43 記者周敏鴻／桃園報導
    警方救援虎斑貓。（圖由警方提供）

    警方救援虎斑貓。（圖由警方提供）

    1隻虎斑貓昨天（20日）晚間疑因被車輛撞擊後，倒臥在桃園市楊梅區幼獅路的路面中央，楊梅警分局幼獅派出所員警巡邏時，發現路過車輛紛紛閃避，緊急停車查看發現虎斑貓受傷吐血，員警趨近時，牠還嚇得亂竄，經員警聯手救援送醫後已無生命危險。

    警員曾瑋軒、陳展晧、劉佳純當晚8點多巡邏經過該路段，看到路過車輛紛紛閃避，顯有異狀，就停車查看，發現是1隻疑遭撞擊的虎斑貓，有吐血、全身顫抖等情況，豈料員警趨近關心時，虎斑貓嚇得起身亂竄，還好他們及時抓到虎斑貓，先帶回派出所，過程雖引發一陣騷動，幸未波及其他人車。

    警方緊急聯絡動物醫院後，用紙箱裝著情緒已較穩定的虎斑貓送往治療，經獸醫初步診斷，確認牠暫無生命危險，已由警方帶回派出所暫時照顧，後續再通知市府動物保護處到場掃描晶片，盼能聯繫飼主前來領回虎斑貓。

    楊梅警分局表示，警方除維護治安與交通安全，對於生命救援同樣責無旁貸，呼籲民眾行經道路時應注意周邊動態，夜間駕車更應減速慢行，若發現受傷動物，可立即通報相關單位協助，共同守護每一條寶貴生命。

    虎斑貓一度在車道上亂竄。（圖由警方提供）

    虎斑貓一度在車道上亂竄。（圖由警方提供）

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