南山公墓文資戰開打 民團槓上南市府打行政官司

昨（20）日高雄高等行政法院就南山公墓登錄文化景觀案件首次開庭後，南山公墓的家屬、聲援民眾與委任律師周宇修律師（右1）合照。（南山公墓自救會提供）

台南南山公墓文資爭議全面升高，正式進入司法攻防。由重現府城水文促進會與部分後代家屬提起的行政訴訟，高雄高等行政法院日前召開準備程序庭，針對台南市政府不予將南山公墓全區登錄為文化景觀，以及訴願遭駁回一事展開審理。法官當庭要求南市文化局限期補交文資審議會議紀錄，並說明文化資產評估報告被列為「限制公開」的理由，全案預定6月23日再開庭。

台南市文化局則表示尊重司法程序，該案已進入行政訴訟程序，行政法院若有函詢提供相關資料，將會配合辦理。

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提告的南山公墓自救會指出，全案可追溯至2019年2月，當時由吳昭明代表重現府城水文促進會，正式提報南山公墓全區登錄文化景觀，後續也曾被台南市文化資產管理處列冊追蹤。不過，歷經多年審查，台南市文資審議會卻在去年4月做出「不予登錄」決議，投票結果更出現1票同意、13票不同意的巨大落差，讓長期投入保存行動的民團與家屬難以接受。

自救會質疑，市府在審議過程中強力介入，甚至對文資委員施壓，導致審議結果逆轉，因此去年5月提起訴願。不過，台南市政府訴願審議委員會同年9月以「決議僅屬觀念通知、不具法律效果」為由，裁定不受理。

提報團體與家屬認為，南山公墓具有深厚歷史與文化價值，若未妥善保存，恐因遷葬開發遭到不可逆破壞，因此進一步提起行政訴訟，同時推動「保存南山公墓」地方公投。此案也成為台南首宗因文資保存爭議、為公墓打行政官司的案例，備受地方文史界與文化資產保存團體關注。

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