台灣6家無菸醫院奪國際金獎 智慧戒菸成果登上全球舞台

國民健康署長沈靜芬（中）與各國GNTH無菸醫院金獎獲獎醫院合影。（圖由國健署提供）

台灣推動無菸醫院成果再獲國際肯定。全球無菸健康照護服務網絡（Global Network for Tobacco Free Healthcare Services，GNTH）公布2026年無菸醫院國際金獎名單，由國民健康署推薦的6家醫院全數獲獎，並受邀於國際論壇分享「台灣經驗」，展現我國結合智慧醫療、數位管理與戒菸照護的成果，也讓台灣在國際菸害防制領域持續提升能見度。

全球無菸健康照護服務網絡成立於1999年，致力推動醫療機構不只做到院區禁菸，更從環境管理、臨床介入到公共衛生層面全面降低菸草使用，目前已有14個國家、超過1400家醫療機構會員參與。台灣自2011年加入，並成立亞太地區首個無菸醫院網絡，今年邁入第15年，目前已有217家醫院成為無菸醫院網絡會員。截至今年，台灣累積獲得46座國際金獎，展現醫療院所長期推動無菸環境與戒菸服務成果。

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國健署表示，要取得GNTH國際金獎，須符合8大指標，包括管理與承諾、溝通、教育及訓練、吸菸辨識與戒菸支持、無菸環境、健康職場、社區參與戒菸，以及監測與評估等，代表醫院必須建立完整且具持續性的無菸照護制度。

今年獲獎的6家醫院各有特色。奇美醫院將無菸政策納入ISO 7101醫療照護品質管理系統標準，透過HIS系統主動篩檢高風險個案，並導入運動App，打造參與率達94.8%的健康職場；柳營奇美醫院則聚焦社區共融與精準輔導，推動淨灘宣導、校園桌遊，並將外包員工納入獎勵機制，打造全員參與的無菸環境。

新竹國泰綜合醫院以跨足6大場域照護網模式推動戒菸，導入設計思維與同理心工具，提升青少年菸害認知與戒菸成功率；中國醫藥大學附設醫院則整合智慧醫療與跨域合作，運用AI「智海系統」及專屬App提升照護效率，並深入企業提供客製化戒菸服務。

此外，台北市立聯合醫院中興院區透過跨專業團隊、藥物治療與LINE群組即時關懷，建立特診預約追蹤機制；嘉義基督教醫院則由院長帶領深入社區推廣「無菸無檳」環境，並創新設置監控廣播系統，即時強化場域管理，已3度獲得國際金獎。

GNTH於今年5月20日舉辦「全球網絡研討會暨金獎論壇」，由國民健康署署長沈靜芬代表出席，以「台灣菸害防制新政策及其成效（New Tobacco Control Policies and its Outcome in Taiwan）」為題，向國際分享台灣推動菸害防制法修法後的具體進展與成果。獲獎醫院也透過電子海報與影片，展示智慧化戒菸流程與無菸環境營造成果，讓台灣醫療團隊站上國際舞台。

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