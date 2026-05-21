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    首頁 > 生活

    G-Dragon、太妍、子瑜、頑童即將登陸高雄 市府續推商圈夜市優惠券

    2026/05/21 11:31 記者葛祐豪／高雄報導
    5、6月商圈夜市券發放時間、地點。（高市府提供）

    5、6月商圈夜市券發放時間、地點。（高市府提供）

    台韓大咖週週開唱到暑假！G-Dragon、太妍、子瑜、頑童即將登陸高雄，高市府將續推50元商圈夜市優惠券。

    高雄演唱會熱潮不間斷，K-POP天王G-DRAGON領銜TAEYEON、FTISLAND等5組超人氣韓團歌手的拼盤演唱會，將於5月30日強襲高雄世運主場館；緊接著，台灣金曲嘻哈天團頑童MJ116「OGS」演唱會將於6月在高雄巨蛋轟炸5場。

    隨後還有大勢女團ITZY 帶來「3RD WORLD TOUR」，6月27、28日首度登陸巨蛋開唱；進入7月，大型音樂活動更週週登場，包含集結超過20組台韓巨星的「2026高雄啤酒音樂節」，於7月3日至5日登場；實力派女團NMIXX展開首次世巡，7月11至12日舉行；天團EXO於7月18至19日降臨高雄，及SEVENTEEN小分隊DXS的演唱會 「SERENADE」於7月24至26日輪番上陣。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，隨著國際指標巨星在高雄接連開唱，高雄成了全球的追星聖地，為迎接遠道而來的歌迷們，粉絲只要憑指定演唱會門票，就能在左營、美麗島、巨蛋、凱旋、三多商圈及高雄車站等6處捷運站，或高雄啤酒節活動現場，兌換50元的「商圈夜市優惠券」，直接用於高雄40多處商圈夜市、400多家特色店家。

    經發局說明，粉絲們目前持有的3款商圈夜市優惠券，皆可用到明年2月28日；而先前1到5月間舉辦的SUPER JUNIOR、高雄櫻花季、大港開唱、CxM、麋先生等演唱會活動，若歌迷手中仍有尚未換取優惠券的票根，也可於本次指定捷運站或活動現場進行兌換。

    7月商圈夜市券發放時間、地點。（高市府提供）

    7月商圈夜市券發放時間、地點。（高市府提供）

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