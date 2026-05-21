竹市近園區道路坑洞補丁隨處見 民怨回家得先坐蹦蹦車

新竹市近園區及國道的柴橋路和明湖路等道路隨處可見坑洞及各種補丁，民怨回家得先坐蹦蹦車。（記者洪美秀攝）

新竹市明湖里、柴橋里市民投訴指稱，從國道茄苳交流道往市區必經的柴橋路，是通往園區的道路之一，但路面隨處可見坑洞及各種假修復補丁路況，且這種情況已持續好幾個月，這是國道往竹市區的重要道路之一，批市府彷彿置若罔聞，附近居民每天開車下交流道回家前，都感覺像坐蹦蹦車般，更嘆如果是孕婦，這樣的路面坑洞，恐怕有流產之虞。

市民抱怨，柴橋路及明湖路鄰近竹科園區，不少科技人都住在此區域，但市府似把這些區域當化外之地，開車從交流道下來往柴橋路再到市區明湖路，道路坑洞難以計數，市府任由挖掘廠商隨意假修復，道路崎嶇不平且到處是補丁，批市府連最基本的路平都做不好，還能做什麼大事？更嘆被市府當二等公民對待。

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另柴橋路道路崎嶇坑洞不斷外，路邊還貼滿各種違規廣告，但市府卻對違規廣告視若無睹，是標準的「破窗效應」，業者看到市府沒取締拆除，其他業者也紛紛掛起違規廣告看板，這樣的市容不忍卒睹，市府竟還能發布高滿意度的民調自嗨，是悖離民意。

市府養工處表示，針對柴橋路面老化及管線回填造成的坑洞，已完成盤點，並納入今年路平計畫第一階段辦理。民眾看到路面上的補丁是路平專案進場前的小區塊預防性改善，後續會依專案進度，進行全面刨鋪加封。另針對柴橋路沿線擋土牆遭違規懸掛大型商業廣告布條，市府已啟動查報機制，將請權責單位依規強制拆除並對違規行為人開罰。

新竹市近園區及國道的柴橋路和明湖路等道路隨處可見坑洞及各種補丁，民怨回家得先坐蹦蹦車。（記者洪美秀攝）

新竹市近園區及國道的柴橋路和明湖路等道路隨處可見坑洞及各種補丁，民怨回家得先坐蹦蹦車。（記者洪美秀攝）

新竹市近園區及國道的柴橋路和明湖路等道路隨處可見坑洞及各種補丁，且路旁各種違規廣告，市府同樣視而不見且縱容。（記者洪美秀攝）

新竹市近園區及國道的柴橋路和明湖路等道路隨處可見坑洞及各種補丁，且路旁各種違規廣告，市府同樣視而不見且縱容。（記者洪美秀攝）

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