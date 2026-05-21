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    首頁 > 生活

    地下室開挖狂抽水？苗栗縣府：屬「降水工法」將加強監測護鄰房

    2026/05/21 10:48 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣政府工商發展處表示，建築工程中的「降水工法」，目的在於維持基地施工安全、避免地下水壓影響地盤穩定，反而是保護鄰近房屋與公共安全的重要措施。（縣府工商發展處提供）

    苗栗縣政府工商發展處表示，建築工程中的「降水工法」，目的在於維持基地施工安全、避免地下水壓影響地盤穩定，反而是保護鄰近房屋與公共安全的重要措施。（縣府工商發展處提供）

    民眾看到建築工地開挖地下室時，現場常持續抽取地下水，不免擔憂引發地層下陷或房屋龜裂。苗栗縣政府工商發展處表示，該作業屬於建築工程中的「降水工法」，目的在於維持基地施工安全、避免地下水壓影響地盤穩定，反而是保護鄰近房屋與公共安全的重要措施。

    縣府工商發展處指出，由於地下室開挖深度通常低於地下水位，若未先降低地下水位，容易造成基地滲水、土壤鬆動，甚至影響施工安全。因此施工單位會透過專業降水系統，暫時控制地下水位，讓土壤保持穩定，避免地盤不穩或影響周邊道路與建物。

    縣府工商發展處也強調，降水作業並非無限制抽取地下水，而是依據地質調查與專業計算後，於安全範圍內進行。針對鄰近老舊住宅或較敏感區域，也會要求施工單位加強巡檢與監測，並設置自動化監測儀器，即時掌握地表、水位及建物狀況，如有異常須立即處理。

    縣府工商發展處表示，將持續督導工地落實安全管理、加強巡查，化水患為平安。民眾若有疑問，可洽縣府建築管理科；另縣府第一辦公大樓（周一、五上午）及苗北辦公室（周三上午）皆有提供建築師免費駐點諮詢服務。

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