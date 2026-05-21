花蓮兩潭自行車道大改道 優化工程兩路段封閉

花蓮縣政府即日起開始「四八高地鋼構橋及月牙灣新闢道路工程」，預計今年十月底完工，屆時民眾可直接騎車直上四八高地。（記者王錦義攝）

擁有20多年歷史花蓮兩潭自行車道今年大改線，花蓮縣政府同時進行路線優化工程，即日起開始「四八高地鋼構橋及月牙灣新闢道路工程」，預計今年十月底完工，屆時民眾可直接騎車直上四八高地，告別過去必須用牽引上坡的不便。另外，因應「花蓮港20號橋拆除工程」，自行車道花蓮港段也局部封閉，請遊客改道。

縣府觀光處指出，兩潭兩鐵自行車道全長約33公里，沿途山海景致優美，是花蓮重要的觀光遊憩廊帶。本次「四八高地鋼構橋及月牙灣新闢道路工程」投入改善周邊通行動線，完工後將大幅提升自行車道的串聯性。其中新設的白色鋼構橋，除了讓自行車愛好者能直接騎乘上四八高地，免去下車牽引之苦，未來也將成為濱海全新的打卡景點。

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觀光處表示，因應此項工程，即日起至十月底將封閉「七星潭遊客中心洄游吧至月牙灣停車場」區間的自行車道。施工期間請民眾依照改道路線圖，沿七星街外接海岸路，至華東路後再銜接原自行車道。由於海岸路平時行駛的砂石車較多，縣府特別提醒民眾改從花蓮酒廠的通道騎行，以策安全。

另外，除了四八高地工程，花蓮港務分公司也正辦理「花蓮港20號橋拆除工程」。為配合施工作業，兩潭自行車道「景觀橋至海岸路與忠義二街交叉口」區間，將配合工程進度進行封閉，預計封閉至7月19日止，期間禁止自行車與行人通行。

針對整體路網優化，觀光處指出，原路線通過木瓜溪橋後轉進花33號鄉道，因道路狹窄且地形起伏大，騎乘難度偏高。縣府近期針對該路線進行微調，新路線自朝金定置漁場出發，行經七星潭、四八高地、花蓮港、太平洋公園後，延伸納入吉安鄉的吉安農會、吉安慶修院及干城綠色廊道，最後抵達鯉魚潭遊客中心，不僅提升安全性，也增加了長距離騎乘的補給便利性。

針對過去民眾反映汽機車闖入自行車道問題，縣府也同步發布最新公告，宣布「兩潭、兩鐵及白鮑溪自行車道」專用道禁止汽車、機車及微型電動二輪車進入，違規闖入者將由警方依《道路交通管理處罰條例》相關規定直接開單裁處，以維護低碳騎旅的安全與品質。

花蓮港務分公司也正辦理「花蓮港20號橋拆除工程」。為配合施工作業，兩潭自行車道「景觀橋至海岸路與忠義二街交叉口」區間，將配合工程進度進行封閉。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府即日起開始「四八高地鋼構橋及月牙灣新闢道路工程」，預計今年十月底完工，屆時民眾可直接騎車直上四八高地。（記者王錦義攝）

花蓮港務分公司也正辦理「花蓮港20號橋拆除工程」。為配合施工作業，兩潭自行車道「景觀橋至海岸路與忠義二街交叉口」區間，將配合工程進度進行封閉。（記者王錦義攝）

擁有20多年歷史花蓮兩潭今年起大改線。（縣府觀光處提供）

擁有20多年歷史花蓮兩潭今年起大改線。（縣府觀光處提供）

擁有20多年歷史花蓮兩潭今年起大改線，在吉安化仁海堤吉野石羊處就往西轉入市區。（縣府觀光處提供）

擁有20多年歷史花蓮兩潭今年起大改線，從台鐵吉安站接上台九丙線往鯉魚潭。（縣府觀光處提供）

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