新北115學年度起免費營養午餐 朝「一週5天在校用餐」推動

新北市自115學年度起開辦國中小免費營養午餐，以每餐75元為基準辦理定額補助，新制成為市議會總質詢焦點。（記者黃子暘攝）

新北市自115學年度起開辦國中小免費營養午餐，以每餐75元為基準辦理定額補助，新制成為市議會總質詢焦點。針對市議員關心新制配套，新北市長侯友宜今（21）日在答詢中指出，市府近期密集與教育、家長團體開會討論，目前朝「一週5天在校用餐」為目標推動，會對孩子更公平，至於教師陪餐津貼、學童作息調整後的交通需求，市府以專案小組不斷規劃，盼8月31日順利上路。

侯友宜、教育局長張明文指出，市府近期已與家長、教育團體舉行21場會議，朝一週5天在校用餐，吃到午餐再放學為目標推動，對孩子而言更為公平，也盼融入食農教育等元素，配套上，關於教師津貼與工作時數調整細節，也在不斷跟教育團體討論，希望了解基層需求，給予辛苦的教師相應的回饋；而學童因應午餐調整作息，交通需求也會改變，市府專案小組持續規劃配套中。

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市議員戴瑋姍質詢表示，全國學校每天有500公噸廚餘產生，換算一年約22億元的食材被浪費，其中又以主食如米、麵剩得多，新北市人口最多，應積極推動各校每日廚餘計算減量，試問市府有何因應？她建議推動日本的餐盤用餐方式，透過營養師精算孩子的營養需求與份量，以餐盤方式定量供食，既滿足營養需求也達到廚餘減量目標；此外，美國公布最新飲食指南，與過往以澱粉為主不同，鼓勵多攝取原型、營養密度高食物，也鼓勵多攝取蛋白質、纖維質，呼籲市府根據新指南為新北學子設計新的菜單。

侯友宜、張明文回應，市府採多元方式處理廚餘，包括推動補助廚餘機、問卷調查學童意見進行菜色調整，以減量為首要目標，另部分校也有特色廚餘處理方式，例如鶯歌國小推動廚餘變肥料。

侯友宜也贊成戴瑋姍的建議，不過他強調，每個孩子食量不一樣，目前打菜方式可讓教師掌握孩子食量，市府可以做意願調查、與營養師討論，一步步來推動，也同意根據新的飲食指南設計新菜單，保證學子的營養攝取。

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