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    首頁 > 生活

    偷拍風暴擴大！新北衛生局重罰光澤2診所各50萬、勒令停業半年

    2026/05/21 09:58 記者黃子暘／新北報導
    衛生局表示，光澤位於板橋2家診所也有「利用偽裝型監視設備對病患個人隱私進行拍攝之行為」，並「認定該診所行為屬明知故犯且情節重大」。（記者黃子暘攝）

    衛生局表示，光澤位於板橋2家診所也有「利用偽裝型監視設備對病患個人隱私進行拍攝之行為」，並「認定該診所行為屬明知故犯且情節重大」。（記者黃子暘攝）

    多家醫美集團爆出涉嫌針孔偷拍事件，新北市府衛生局表示，繼15日依醫療法裁處愛爾麗集團轄下3家診所後，再確認轄內光澤集團位於板橋2家診所也有相同狀況，今（21）依醫療法108條從重裁處，各罰50萬元罰鍰、勒令即日起停業6個月。

    衛生局表示，經與檢警合作調查，光澤於板橋2家診所也有「利用偽裝型監視設備對病患個人隱私進行拍攝之行為」，嚴重違法醫療法且「認定該診所行為屬明知故犯且情節重大」，因此開罰。

    衛生局說，針對新北其他疑似涉案診所，將持續配合檢警調查。

    新北市府補充，市府「反針孔稽查專案」截至5月20日止總計檢查188家場所，含診所124家、健身中心63家、三溫暖1家，將持續以最高標準嚴查、嚴辦，守護消費者隱私安全，如有違法必定移請檢警調查並嚴厲開罰。

    市府說，針對醫療機構醫療隱私維護規範，中央已於5月13日召開會議討論，並達成4項共識，預計3個月內完成規範修正。

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