石門水庫將現健走人龍 大溪警啟動交通疏導迎4千民眾

石門水庫將現健走人龍，大溪警啟動交通疏導。（警方提供）

桃園市大溪區公所將於5月23日上午7至11點，在石門水庫南苑停車場及周邊道路舉辦今年度「大溪區全民健行活動－石門湖光走 大溪自在遊」，預計吸引逾4000人參與，市警察局大溪分局已規劃交通疏導及安全維護勤務，全力維護活動期間交通秩序。

大溪警分局長徐章哲表示，健走活動主會場設於石門水庫南苑停車場，路線由主會場出發，經石門發電廠，到北苑停車場折返發電廠，終點回到南苑停車場，全程約3.5公里，沿途可欣賞石門水庫湖光山色及大溪自然景觀，兼具休閒與運動特色，預估活動期間將有大量人、車湧入水庫園區及周邊道路，警方於當日上午6點至中午12點，將針對南苑停車場、環湖路及周邊重要路口編排警力與協勤民力加強交通疏導，並視現場車流狀況實施彈性交通管制措施，以維護行人安全及車流順暢。

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另，石門水庫園區內停車空間有限，警方建議參加民眾提早出門，依循現場員警及工作人員引導停車；周邊停車空間包括南苑停車場、溢洪道平台旁停車場、北苑停車場等。

區公所為參加健走民眾準備多項宣導品，包括不織布手提袋、壓克力御守及小燈箱等，還安排摸彩，獎項包含手機、液晶電視、吸塵器等，預料將吸引親子家庭及民眾參與。

石門水庫將現健走人龍，大溪警啟動交通疏導。（警方提供）

石門水庫將現健走人龍，大溪警啟動交通疏導。（警方提供）

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