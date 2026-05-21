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    首頁 > 生活

    月底有颱風？最新AI模式系集預報曝 專家揭路徑影響關鍵

    2026/05/21 09:52 即時新聞／綜合報導
    最新的Google FNV3 AI模式系集預報顯示，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    最新的Google FNV3 AI模式系集預報顯示，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    中央氣象署10日預報指出，月底菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，惟發展強度及位置仍有不確定性，請留意最新預報資訊；有天氣粉專表示，月底前後的西北太平洋海域，將有一陣熱帶系統活躍期，AI模式的系集預報顯示，路徑差異仍然非常大，需要再觀察幾天，高壓的強弱與位置將是影響未來路徑的關鍵。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」PO出，最新的Google FNV3 AI模式系集預報，從目前最新模擬資料來看，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。

    不過目前AI模式系集預報差異仍然非常大，有些模擬結果偏向往日本南方海域北轉，有些則較接近台灣東方、琉球附近，少數甚至有往巴士海峽或南海。

    「颱風論壇」表示，這代表目前各模式看法仍相當分歧，後續太平洋高氣壓的位置與強弱變化，將是影響未來路徑的重要關鍵。

    同時「颱風論壇」也強調，由於現在仍屬中長期預報，還有不小調整空間，現階段只要先理解成「月底前後，會有颱風活躍」即可，至於實際會往哪裡移動，還需要再幾天時間觀察。

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