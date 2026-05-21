520結婚登記最浪漫！ 台中初戀50年後重逢「有情人終成眷屬」

情繫50年的初戀，梁先生與陳小姐終於終於有情人終成眷屬，共度人生。（市府提供）

一年一度象徵「我愛你」的5月20日，台中再度掀浪漫結婚潮！台中市民政局今統計，昨日共有657對新人完成結婚登記，創下近4年「520特殊結婚日」新高紀錄，其中一對新人甚至50年前曾是彼此初戀，後來各自嫁娶，歷經人生起伏後，決定「520」攜手登記，「未完成的愛情」終於有情人終成眷屬，感動所有人。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，昨日開放登記到晚上，今統計登記結果，共有657對新人完成結婚登記，創下近4年「520特殊結婚日」新高，去年455對登記，今年增至657對，甜蜜指數再創高峰。

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吳世瑋指出，其中前往沙鹿戶所登記的梁先生與陳小姐，兩人50年前曾是彼此初戀，後來各自嫁娶，歷經人生起伏後，男方喪偶、女方離婚，命運讓兩人多年後再次牽起紅線，梁先生透過網路重新尋回舊愛，兩人選在「520」決定攜手共度人生，圓滿青春時未完成的愛情，感動在場所有人。

北屯戶所一段「台港戀」也甜蜜修成正果，來自台灣的黃先生與香港的陳小姐，因共同信仰於吃素團體相識，雖長期分隔兩地、平均兩個月才能見一次面，但彼此珍惜每次相聚時光，並選在520這天完成終身大事，新娘家人更特地從香港飛來台灣送上祝福。

豐原戶所則出現一對「長跑系情侶」代表，吳先生與邱小姐透過朋友介紹相識，認識7年、交往1年，吳先生稱「追了老婆6年」，終於在520攜手完成結婚登記，邱小姐稱讚吳先生工作細心負責，讓她感到安心；吳先生則深情表示，愛的是太太的全部，很難只選一項，甜蜜互動讓現場充滿粉紅泡泡。

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