05/21 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨在就職二週年記者會上表示，若有機會與川普對話，他有責任說出台灣心聲。（記者塗建榮攝）

自由時報

美媒：川普點名要跟賴清德談談

美國總統川普訪問中國後透露，將針對一四〇億美元軍購案與「目前治理台灣的人」溝通，外界關注是否有「川賴通話」？在被問及是否有計畫與台灣總統通話時，川普廿日在安德魯聯合基地告訴記者：「我會與他談，我會跟所有人談。我們完全掌握局勢。我們與習主席有很好的會面，我們會處理台灣問題」。但他並未說明何時進行。

詳見美媒：川普點名要跟賴清德談談。

一年兩千億 搶救少子化 賴推「成長津貼」 18歲前每月5千元

請繼續往下閱讀...

賴清德總統昨天就任二週年，因應少子女化，賴總統宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出〇到十八歲每人每月發放五千元「成長津貼」福利措施，讓年輕人敢生、敢養，整體預算規模一年二千億元，台灣有能力負擔，不會排擠其他預算。

詳見一年兩千億 搶救少子化 賴推「成長津貼」 18歲前每月5千元。

台灣文學新里程碑 楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎

台灣文學實力再度震撼世界！二〇二六年國際布克獎（International Booker Prize）於台灣時間五月廿日凌晨五時在英國倫敦泰特當代美術館揭曉得主，由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》摘得桂冠，獲得五萬英鎊（約二一二萬台幣）獎金，寫下台灣文學首度奪得此國際大獎的歷史新紀錄。

詳見台灣文學新里程碑 楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎。

聯合報

賴總統520談話 阻外力改變台海現狀

賴政府的兩岸立場備受關注，賴清德總統昨在就職二周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。他強調，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等尊嚴原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

詳見賴總統520談話 阻外力改變台海現狀。

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

賴清德總統昨在就職二周年談話中釋出政策禮包，他說，面對解決少子女化挑戰，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇，其中一項是提供○到十八歲成長津貼，每人每月五千元。另外，他也宣布，將提出一項規模一千億元計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。

詳見成長津貼 0-18歲每人每月5000元。

中國時報

6歲前每月最少1萬 6-18歲5000元

賴清德總統就職2周年送出大禮包！提出台灣人口對策新戰略，首波「家庭支持篇」預估每年投入2000億元，最大亮點是提供0到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼，不排富且與現行補助「疊加不互斥」，0至6歲育兒家庭每人每月最少可領到1萬元，預計明年上路。另外，賴政府也計畫提出8年1000億元計畫，加速中小微型及傳產業升級轉型。

詳見6歲前每月最少1萬 6-18歲5000元。

呼應川普 習近平：中東全面止戰刻不容緩

俄羅斯總統普丁赴陸展開國是訪問，20日與大陸國家主席習近平在北京人民大會堂舉行今年首次面對面峰會，已25度訪陸的普丁，引用「一日不見，如隔三秋」成語，邀請習近平明年訪俄。會中談到中東局勢，習近平重申四點主張，呼應美國總統川普，表示全面止戰刻不容緩。中俄並展延《中俄睦鄰友好合作條約》，進一步鞏固中俄「背靠背」戰略協作格局。

詳見呼應川普 習近平：中東全面止戰刻不容緩。

由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》，勇奪國際文學大獎英國「國際布克獎」。（圖：And Other Stories出版社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法