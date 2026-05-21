今「小滿」至下週四前各地炎熱 專家：月底前後估颱風活躍

今日迎來24節氣中的小滿，這也是夏至的第二個節氣，氣象專家指出，今日至下週四各地持續晴熱，週六至下週四甚至「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫。（資料照）

今（21）日迎來24節氣中的小滿，這也是夏至的第二個節氣，氣象專家指出，今、明台灣附近水氣略增，山區午後有對流發展、擴及部分鄰近平地，可能有較大雨勢。不過今日至下週四各地持續晴熱，週六至下週四甚至「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫。至於月底前後目前預估「會有颱風活躍」，但具體動向及影響仍有待持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明滯留鋒在華南，台灣附近水氣略增、大氣不穩定，山區午後有對流發展、擴及部分鄰近平地，有較大雨勢，應注意；今日各地白天晴熱，各地氣溫如下：北部22至34度、中部22至34度、南部21至36度、東部21至34度。

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吳德榮表示，週六至下週四滯留鋒北退，水氣減少，大氣趨於穩定，山區午後偶有局部短暫降雨，範圍小、機率也低；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫，注意防曬、防中暑。

吳德榮提到，下週五、六梅雨季第4波鋒面才南下。不過最新歐洲及美國AI模式模擬顯示，期末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但動向各有差異，對鋒面結構有不同程度的破壞，因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，從目前最新模擬資料來看，月底前後的西北太平洋海域，將有一陣熱帶系統活躍期。不過目前差異仍然非常大，有些模擬結果偏向往日本南方海域北轉，有些則較接近台灣東方、琉球附近，少數甚至有往巴士海峽或南海。

颱風論壇說明，這代表目前各模式看法仍相當分歧，後續太平洋高氣壓的位置與強弱變化，將是影響未來路徑的重要關鍵。由於現在仍屬中長期預報，還有不小調整空間，因此現階段大家可以先理解成：「月底前後，會有颱風活躍」即可。至於實際會往哪裡移動，還需要再幾天時間觀察。

颱風論壇指出，從目前最新模擬資料來看，月底前後的西北太平洋海域，將有一陣熱帶系統活躍期。（圖擷自臉書）

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