一年兩千億 搶救少子化 賴推「成長津貼」 18歲前每月5千元

賴清德總統宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出〇到十八歲每人每月發放五千元「成長津貼」福利措施。（記者塗建榮攝）

台灣有能力負擔 不會排擠其他預算

賴清德總統昨天就任二週年，因應少子女化，賴總統宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出〇到十八歲每人每月發放五千元「成長津貼」福利措施，讓年輕人敢生、敢養，整體預算規模一年二千億元，台灣有能力負擔，不會排擠其他預算。

6歲後半存半領 18歲擁36萬第一桶金

行政院長卓榮泰昨出席活動時補充說明，成長津貼預計明年起實施，六足歲以後將其中二千五百元存入「兒童未來帳戶」，如此滿十八歲就會有卅六萬元、人生的「第一桶金」追求幸福，不會為創業、就業、就學煩惱。

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賴清德指出，年輕人受制經濟不敢生、沒辦法生，政府有「〇到六歲國家一起養」政策；對於想生、卻因身體因素沒辦法生，也有「人工生殖補助」，同時也就職場友善方面持續改善。

賴清德表示，「家庭支持篇」後續還有職場友善、家庭支持、住宅提供等，有完整的配套協助，兼顧家庭與職場，這樣年輕人才有能力、意願去結婚，養兒育女。估計預算規模為一年二千億元，台灣今年GDP總值已逾卅二兆元，有能力負擔、不會排擠其他預算。

台灣年輕人不願生育，每年新生兒數字不斷下降，據內政部統計，去年全台新生兒數為十萬七八一二人，去年總生育率暴跌至〇．六九五人，成全球主要經濟體最不願生育的國家。

今年一至四月，全台新生兒總數僅為三萬二一八八人，比於去年同期銳減五七八六人，衰退比例高達十五．二四％。專家憂心今年全年跌破十萬新生兒，少子化問題更為嚴峻，成為國安危機。

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