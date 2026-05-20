為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東鳳凰花大道超火紅 綻放美景綿延一公里

    2026/05/20 21:42 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣水門轉運站對面的隘寮溪堤頂鳳凰花盛開中。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏縣水門轉運站對面的隘寮溪堤頂鳳凰花盛開中。（取自屏東縣長周春米臉書）

    又到了鳳凰木盛開的季節，四處可見紅色鮮豔的花朵怒放，屏東縣水門轉運站對面隘寮溪堤頂長達一公里的鳳凰木大道，形成美麗的火紅隧道，近來在社群媒體不斷被轉傳爆紅，屏東縣長周春米今（20）日也透過臉書分享，歡迎民眾前往賞花。

    周春米表示，水門轉運站對面，長達一公里的鳳凰木綻放，把熟悉的堤防妝點成夏季限定的風景。最近經過沿山公路，不妨放慢腳步，讓花療癒你，還能買最新鮮的土芒果喔。「屏東處處繁花盛開，阿勃勒、鳳凰木黃紅爭豔，歡迎大家來賞花」。

    水門轉運站對面的隘寮溪堤頂，位於內埔鄉和三地門鄉交界處，三地門鄉公所今日也透過臉書介紹三地門限定的火紅盛宴－地磨兒藝術公園鳳凰花絕美綻放中。鄉公所表示，最近地磨兒藝術公園裡，有一棵超壯麗的鳳凰木迎來滿開，整片火紅樹冠與落花鋪成的「紅地毯」真的超級浪漫，隨便拍都是網美大片。

    三地門鄉公所更推薦遊客在賞花之餘，好好欣賞充滿排灣族獨特美學的地磨兒藝術公園，包括生命之灶與祖靈柱、巧妙排列成排灣族神聖百步蛇圖騰的生命舞台，此處視野遼闊，天氣晴朗時可以遠眺高屏平原，連高雄85大樓都清晰可見。地磨兒藝術公園位三地門鄉公所上方約200公尺處，免門票，全天開放。

    屏縣水門轉運站對面的隘寮溪堤頂鳳凰花綻放美不勝收。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏縣水門轉運站對面的隘寮溪堤頂鳳凰花綻放美不勝收。（取自屏東縣長周春米臉書）

    三地門鄉地磨兒藝術公園的壯麗鳳凰木滿開。（取自屏東縣三地門鄉公所臉書）

    三地門鄉地磨兒藝術公園的壯麗鳳凰木滿開。（取自屏東縣三地門鄉公所臉書）

    鳳凰木盛開，抖落一地豔紅花毯。（取自屏東縣三地門鄉公所臉書）

    鳳凰木盛開，抖落一地豔紅花毯。（取自屏東縣三地門鄉公所臉書）

    屏東縣隨處可見盛開的阿勃勒。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣隨處可見盛開的阿勃勒。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播