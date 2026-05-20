屏東鳳凰花大道超火紅 綻放美景綿延一公里

屏縣水門轉運站對面的隘寮溪堤頂鳳凰花盛開中。（取自屏東縣長周春米臉書）

又到了鳳凰木盛開的季節，四處可見紅色鮮豔的花朵怒放，屏東縣水門轉運站對面隘寮溪堤頂長達一公里的鳳凰木大道，形成美麗的火紅隧道，近來在社群媒體不斷被轉傳爆紅，屏東縣長周春米今（20）日也透過臉書分享，歡迎民眾前往賞花。

周春米表示，水門轉運站對面，長達一公里的鳳凰木綻放，把熟悉的堤防妝點成夏季限定的風景。最近經過沿山公路，不妨放慢腳步，讓花療癒你，還能買最新鮮的土芒果喔。「屏東處處繁花盛開，阿勃勒、鳳凰木黃紅爭豔，歡迎大家來賞花」。

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水門轉運站對面的隘寮溪堤頂，位於內埔鄉和三地門鄉交界處，三地門鄉公所今日也透過臉書介紹三地門限定的火紅盛宴－地磨兒藝術公園鳳凰花絕美綻放中。鄉公所表示，最近地磨兒藝術公園裡，有一棵超壯麗的鳳凰木迎來滿開，整片火紅樹冠與落花鋪成的「紅地毯」真的超級浪漫，隨便拍都是網美大片。

三地門鄉公所更推薦遊客在賞花之餘，好好欣賞充滿排灣族獨特美學的地磨兒藝術公園，包括生命之灶與祖靈柱、巧妙排列成排灣族神聖百步蛇圖騰的生命舞台，此處視野遼闊，天氣晴朗時可以遠眺高屏平原，連高雄85大樓都清晰可見。地磨兒藝術公園位三地門鄉公所上方約200公尺處，免門票，全天開放。

屏縣水門轉運站對面的隘寮溪堤頂鳳凰花綻放美不勝收。（取自屏東縣長周春米臉書）

三地門鄉地磨兒藝術公園的壯麗鳳凰木滿開。（取自屏東縣三地門鄉公所臉書）

鳳凰木盛開，抖落一地豔紅花毯。（取自屏東縣三地門鄉公所臉書）

屏東縣隨處可見盛開的阿勃勒。（記者羅欣貞攝）

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