為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    貨梯驚悚夾斷清潔婦頭 台南眼科診所：致最深歉意、休診至5/25

    2026/05/20 21:59 記者王俊忠／台南報導
    十九日中午，發生貨梯夾斷清潔婦頭不幸事件的台南信合美眼科診所。（民眾提供）

    十九日中午，發生貨梯夾斷清潔婦頭不幸事件的台南信合美眼科診所。（民眾提供）

    19日中午發生貨梯夾斷蘇姓清潔員工頭顱、身首異處的台南市東區林森路信合美眼科診所，今天在診所臉書發出聲明與休診公告。診所表示，即日起休診到5月25日，26日起恢復門診；同時對此憾事，所方感到非常沉痛與不捨，會全力配合主管機關調查與後續事宜，也為此事件對社會帶來的不安、遺憾，表達最深的歉意。

    信合美診所表示，對於所有關心本事件的社會大眾，診所方面理解社會大眾對此事的關心，也尊重各界對公共安全議題的討論。然而，近期網路上流傳部分未經查證的資訊與說法，其中有些內容與實際情況並不相符，例如將主管機關裁罰原因錯誤解讀為刑事羈押等情事，已明顯偏離事實，並對當事人及診所造成嚴重困擾與商譽影響。

    在調查結果尚未完全釐清之前，診所誠摯希望外界能以理性與同理心看待此事，避免過度揣測或轉傳未經證實的訊息，讓事件回歸事實本身，也給家屬與相關人員更多空間與尊重。

    對於大家的關心與指教，診所都會虛心面對，也再次對此次事件帶來的不安與遺憾，表達最深的歉意。

    診所並說，因應此事件後續處理，診所目前正全面進行檢視與改善作業，並同步協助員工及相關人員後續所需的各項事宜。為確保院內作業、環境安全及後續改善措施能妥善完成，該診所從即日起暫停看診至5月25日，並預計於5月26日（星期二）恢復正常門診服務，休診期間造成民眾患者不便，深感抱歉，也感謝大家的理解與體諒。

    發生貨梯夾斷清潔婦頭不幸的台南信合美眼科診所，在診所臉書聲明指為此事件致上最深的歉意。（取自信合美診所臉書）

    發生貨梯夾斷清潔婦頭不幸的台南信合美眼科診所，在診所臉書聲明指為此事件致上最深的歉意。（取自信合美診所臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播