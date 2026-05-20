貨梯驚悚夾斷清潔婦頭 台南眼科診所：致最深歉意、休診至5/25

十九日中午，發生貨梯夾斷清潔婦頭不幸事件的台南信合美眼科診所。（民眾提供）

19日中午發生貨梯夾斷蘇姓清潔員工頭顱、身首異處的台南市東區林森路信合美眼科診所，今天在診所臉書發出聲明與休診公告。診所表示，即日起休診到5月25日，26日起恢復門診；同時對此憾事，所方感到非常沉痛與不捨，會全力配合主管機關調查與後續事宜，也為此事件對社會帶來的不安、遺憾，表達最深的歉意。

信合美診所表示，對於所有關心本事件的社會大眾，診所方面理解社會大眾對此事的關心，也尊重各界對公共安全議題的討論。然而，近期網路上流傳部分未經查證的資訊與說法，其中有些內容與實際情況並不相符，例如將主管機關裁罰原因錯誤解讀為刑事羈押等情事，已明顯偏離事實，並對當事人及診所造成嚴重困擾與商譽影響。

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在調查結果尚未完全釐清之前，診所誠摯希望外界能以理性與同理心看待此事，避免過度揣測或轉傳未經證實的訊息，讓事件回歸事實本身，也給家屬與相關人員更多空間與尊重。

對於大家的關心與指教，診所都會虛心面對，也再次對此次事件帶來的不安與遺憾，表達最深的歉意。

診所並說，因應此事件後續處理，診所目前正全面進行檢視與改善作業，並同步協助員工及相關人員後續所需的各項事宜。為確保院內作業、環境安全及後續改善措施能妥善完成，該診所從即日起暫停看診至5月25日，並預計於5月26日（星期二）恢復正常門診服務，休診期間造成民眾患者不便，深感抱歉，也感謝大家的理解與體諒。

發生貨梯夾斷清潔婦頭不幸的台南信合美眼科診所，在診所臉書聲明指為此事件致上最深的歉意。（取自信合美診所臉書）

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